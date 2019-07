Concluso il roll-out della Soyuz MS-13 che porterà Parmitano nello spazio 

agi

(Di giovedì 18 luglio 2019) Si sono concluse al cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakistan, le operazioni di-outSoyuz MS-13 e del suo lanciatore, che sabato porteranno sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) l'astronauta italiano dell'Esa Luca, quelloNasa Andrew Morgan ed il comandante russo Alexander Skvortsov di Roscosmos. Per-out si intende il trasporto e il posizionamentoSoyuz dall'hangar di assemblaggio alla rampa di lancio. Alle 7:00 ora locale (le 4 in Italia), come vuole una tradizione di lunga data, la navicella die del resto dell'equipaggioSpedizione 60/61 è partita dall'hangar di assemblaggio, diretta su rotaia verso la rampa di lancio N1 del cosmodromo, intitolata al primo uomospazio, il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin. Lungo i quattro chilometri del percorso, con una temperatura sopra i 35 gradi già dalle prime ore ...