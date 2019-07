Come liberare spazio iCloud

Come liberare la memoria dello smartphone in tempo per le vacanze : (Foto: Pixabay) Non c’è momento migliore per liberare la memoria dello smartphone se non quello delle settimane immediatamente precedenti alle vacanze estive. Proprio Come se fosse un tagliando di un’automobile, il cellulare ha bisogno di una regolare manutenzione e lo spazio di archiviazione interno è troppo spesso dimenticato. Un errore molto grave. Come fare per donare una nuova giovinezza al cellulare? Come suggerito da Panda ...