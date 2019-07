Centinaio | “Da Dl delega al codice identificativo per dare dignità al settore turismo”

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) Roma, 18 lug. – (AdnKronos) – ‘Stiamo lavorando come Ministero, stiamo lavorando con le regioni, insieme ai privati, perché vogliamoal turismo. Le azioni del governo vanno dal decreto che sta passando in parlamento, il Dlal Turismo, al lavoro sulper le strutture ricettive, fino al tavolo a settembre sulle professioni turistiche”. Lo dice il ministro dell’agricoltura e del turismo Gian Marconel giorno della presentazione a Roma del piano triennale di marketing e promozione del turismo 2019 – 2021 alla presenza tra gli altri del presidente Enit Giorgio Palmucci. E sui legami tra Italia – Cina sul turismo afferma: ‘L’obiettivo che abbiamo e’ aumentare il numero dei turisti cinesi che visitano il nostro Paese che non stiano pochi giorni ma che rimangano di più”. ...

fisco24_info : Turismo: Centinaio, 'da Dl delega al codice identificativo per dare dignità al settore' :