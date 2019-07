C’è Android Q DP3 per OnePlus 7 Pro | 6T e 6 | ma il “re” è OnePlus 7 che riceve anche una

C’è un simpatico easter egg nascosto all’interno di YouTube per Android TV : Il lato scherzoso di Google si presenta spesso nelle sue app e servizi e l'ultimo easter egg a essere segnalato riguarda l'app YouTube per Android TV che mostra un cane che trotta allegramente lungo la barra di ricerca e potreste trovarlo anche su Xbox One, PlayStation 4 e Apple TV, oltre che su smart TV di vari produttori. L'articolo C’è un simpatico easter egg nascosto all’interno di YouTube per Android TV proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate subito Huawei Mate 20 Lite - C'è la EMUI 9.1 con Android 9 Pie : partito il roll out in Italia : A un paio di giorni di distanza dal cugino Huawei P20 Lite, tocca a Huawei Mate 20 Lite ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie con personalizzazione proprietaria EMUI 9.1 in Italia.

C'è un aggiornamento per Huawei P20 Lite in Italia : ecco la EMUI 9.1 con Android 9 Pie : Buone notizie per i possessori di Huawei P20 Lite in Italia: lo smartphone si sta aggiornando in queste ore alla nuova EMUI 9.1 con base Android 9 Pie.