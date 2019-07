Addio Giovanni | Leo | Eleonora e Riccardo Stadio gremito per l' ultimo saluto ai ragazzi

Ecco chi lo sostituirà! Giovanni Ciacci e l' Addio a Detto Fatto : Giovanni Ciacci ha lasciato a sorpresa a Detto Fatto , lasciando senza parole i tanti fan del programma di Rai 2. E adesso, a pochi giorni dall’addio, spunta una nuova indiscrezione: « Ecco chi prenderà il suo posto». Come riporta il sito 361magazine, voci di corridoio vedrebbero Guillermo Mariotto in pole position per sostituire Gio Gio. Insomma, da settembre il giurato storico di Ballando con le Stelle potrebbe affiancare Bianca Guaccero ...

Bianca Guaccero in bikini su Instagram dopo l’Addio di Giovanni Ciacci a Detto Fatto : Giovanni Ciacci dice addio a Detto Fatto e Bianca Guaccero si consola al mare incantando i fan su Instagram. La presentatrice pugliese si sta godendo una rilassante vacanza al mare con alcune amiche. Sui social non manca di pubblicare selfie in bikini che esaltano il suo fisico perfetto. La 38enne posa in versione sirenetta sulla sabbia, poi come pin up sulla battigia mentre prende il sole. E naturalmente non può mancare lo scatto romantico al ...