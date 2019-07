Addio allo scrittore e regista Luciano De Crescenzo

Morto Luciano De Crescenzo : Addio allo scrittore e regista napoletano : È Morto oggi a Roma, all'età di 90 anni, Luciano De Crescenzo. Lo scrittore, regista, attore e conduttore televisivo era nato a Napoli il 18 agosto 1928. Da alcuni...

Addio ad Andrea Camilleri - una vita passata fra letteratura e sport : in bici sotto le bombe - l'amore per il pallone e la Ferrari : Si è spento Andrea Camilleri, celebre scrittore italiano che ha dato vita alle vicende del Commissario Montalbano. Non solo un grande uomo di cultura, ma anche fervente appassionato di sport, odiato durante il fascismo, amato col passare del tempo Una storia non ha senso senza un fine e purtroppo tutte ne hanno una. Lo sa bene chi alla scrittura ha dedicato la sua vita come Andrea Camilleri, scomparso quest'oggi a Roma all'età di 93 anni

È morto Andrea Camilleri! Addio a 93 anni allo scrittore siciliano padre di Montalbano : É morto oggi, all'età di 93 anni, lo scrittore siciliano Andrea Camilleri, dopo essere stato ricoverato per giorni in rianimazione in seguito ad un arresto cardiaco. Il papà di Montalbano aveva conquistato il grande pubblico con le vicende del noto commissario di Vigata, riprese sul grande schermo in una serie Tv Rai. Nella sua lunga carriera aveva sperimentato diversi generi letterari, guidato sempre dalla curiosità e dall'intima convinzione ...

Fatto Quotidiano : Si potrebbe arrivare a dire Addio allo Scudetto? : Il Fatto Quotidiano lancia oggi un nuovo dilemma: possibile che il percorso intrapreso dallo sport oggi possa portare a dire addio allo Scudetto? Nei tornei nazionali vincono sempre i soliti club: il calcio come il rugby e la pallanuoto Molti propongono competizioni continentali contro la noia. Il rischio? Leghe di grandi club che uccidono i piccoli Sembra impossibile imaginare una stagione calcistica senza scudetto, eppure sembra proprio questa ...

Addio a Salvatore Cavallo : l’uomo più anziano d’Italia è morto a 110 anni : Era nato a Vittoria, in Sicilia, il 16 maggio 1909. Dopo la guerra e la laurea in agraria, si era trasferito a vivere nel...

Canon IVY REC è una mini fotocamera che si collega allo smartphone : Addio GoPro? : Ecco la nuova mini fotocamera firmata da Canon: si chiama Canon IVY REC ed è grande come una chiavetta USB, con tanto di moschettone.

Calciomercato Real Madrid - Isco verso l’Addio : Ceballos invece vuole convincere Zidane : Calciomercato Real Madrid – Obiettivo riscatto per il Real Madrid che è stato già grande protagonista sul mercato, la squadra si è nettamente rinforzata e Zidane potrà contare su una corazzata. Adesso il club si muove in uscita in particolar modo verso l’addio Isco, il fantasista piace da sempre a Pep Guardiola, il Manchester City pronto a follie per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Secondo quanto riporta ...

Africa - Addio al nuovo franco CFA Nuova moneta Eco legata allo yuan : L'Africa occidentale pronta a mollare il franco CFA e adottare la moneta unica Eco. La valuta può essere ancorata allo yuan, a riprova del legame fortissimo costruito con la Cina Segui su affaritaliani.it

Totti esagerato nel suo annuncio d'Addio alla Roma? Pallotta ammette : "agire per vie legali? Dico che…" : Totti senza peli sulla lingua nella conferenza stampa con la quale ha annunciato il suo addio alla Roma: la società agirà per vie legali? La risposta di Pallotta Francesco Totti non ha usato mezzi termini, nella conferenza stampa di ieri al Salone d'Onore del Coni, con la quale ha voluto annunciare ufficialmente il suo addio alla Roma. L'ex capitano giallorosso si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, spiegando i motivi che

Addio allo stallo per alcuni Asus ZenFone dal 17 giugno : si muove qualcosa su Android Pie : Dopo una lunghissima attesa, finalmente oggi 17 giugno pare essersi sbloccata una volta per tutte la situazione riguardante diversi Asus ZenFone in merito al rilascio dell'aggiornamento con Android Pie. In particolare, è importante analizzare la situazione relativa agli Asus ZenFone 4 questa mattina dopo mesi di silenzio. Questioni diverse per i tanti modelli appartenenti alla famiglia, ragion per cui sarà importante non lasciare nulla al caso ...

Pogba Juventus - è Addio allo United. Occasione per i bianconeri : Pogba Juventus – Il centrocampista del Manchester United ha spalancato le porte ad un suo addio in estate, con la Juve molto interessata ad un suo ritorno. Intervenuto a margine di un evento promozionale a Tokyo in Giappone, Paul Pogba, centrocampista francese, ha parlato del suo futuro e di un possibile addio al Manchester United:

Prof suicida - la lettera d'Addio e il giallo della pistola in casa : Ha lasciato una lettera ai propri cari, un testo definito molto dignitoso, che non contiene accuse o polemiche ma che - per forza di cose - fa riferimento alla vicenda che lo ha travolto in...