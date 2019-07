Smartphone con fotocamere da 108 MP e zoom ottico10x? Potrebbero arrivare già il prossimo

Questi sette Smartphone HONOR riceveranno Android Q con EMUI 10 o Magic UI 3.0 : Dopo che Huawei ha confermato quali smartphone riceveranno l'aggiornamento ad Android Q, scopriamo cosa succederà ai modelli HONOR. L'articolo Questi sette smartphone HONOR riceveranno Android Q con EMUI 10 o Magic UI 3.0 proviene da TuttoAndroid.

Ben 9 Smartphone Huawei e Honor non di fascia alta con GPU Turbo 3.0 : lista device e giochi interessati : Ci sono alcune interessanti novità da prendere assolutamente in considerazione oggi 17 luglio per tanti utenti in possesso di smartphone Huawei e Honor, soprattutto quelli di fascia non altissima. Da mesi su queste pagine non vi riportavamo aggiornamenti riguardanti il mondo di GPU Turbo 3.0, stando al nostro ultimo report sull'argomento, per il semplice motivo che dal produttore asiatico non siano pervenuti riscontri degni di nota. Oggi però ...

Mondiali Nuoto 2019 – Uomo beccato a filmare le atlete negli spogliatoi : sequestrato Smartphone con video hot : Un 37enne giapponese è stato colto in flagrante mentre filmava le atlete della pallaNuoto negli spogliatoi: nello smartphone dell’Uomo trovati 10 minuti di video delle giocatrici Un giapponese di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia di Gwangju con l’accusa di aver filmato le giocatrici di pallaNuoto mentre si cambiavano negli spogliatoi. È successo al Nambi Acquatics Center di Gwangju, sede dei Mondiali di Nuoto 2019. Un turista, ...

L’app di Android Auto sparisce da alcuni Smartphone con Android Q Beta 5 : alcuni appassionati intenti ad assaggiare l'antipasto di Android Q hanno segnalato su Reddit l'assenza dell'app Android Auto dal drawer L'articolo L’app di Android Auto sparisce da alcuni smartphone con Android Q Beta 5 proviene da TuttoAndroid.

Spigen sconta del 50% molte cover per Smartphone Samsung e Huawei con il Prime Day : Ecco le offerte di Spigen per l'Amazon Prime Day 2019: grazie a questo codice sconto potete acquistare una cover per il vostro smartphone Samsung o Huawei a metà prezzo. L'articolo Spigen sconta del 50% molte cover per smartphone Samsung e Huawei con il Prime Day proviene da TuttoAndroid.

Realme 5 in arrivo a ottobre? Intanto si lavora a uno Smartphone con Snapdragon 855+ : Realme 5 dovrebbe essere annunciato nel mese di ottobre, ma nel frattempo la compagnia cinese potrebbe essere al lavoro su un flagship con Snapdragon 855+. L'articolo Realme 5 in arrivo a ottobre? Intanto si lavora a uno smartphone con Snapdragon 855+ proviene da TuttoAndroid.

Sconti Amazon Prime Day 2019 : videogiochi e Smartphone - le offerte : Sconti Amazon Prime Day 2019: videogiochi e smartphone, le offerte I saldi estivi sono anche su Amazon, e in particolare si potrà approfittare dell’Amazon Prime Day, che è iniziato allo scoccare della mezzanotte di lunedì 15 luglio e terminerà alle ore 23.59 di martedì 16 luglio. Moltissimi sono i prodotti in offerta e, francamente, alcune promozioni risultano piuttosto relative e poco interessante. Ma nel mare magnum di Sconti è possibile ...

Almeno tre nuovi Smartphone Huawei con EMUI 9.1 entro agosto : lista aggiornata il 15 luglio : Giungono ulteriori novità oggi 15 luglio per quanto riguarda gli smartphone Huawei che a breve termine cominceranno a ricevere l'aggiornamento con EMUI 9.1, Almeno stando alle informazioni raccolte fino a questo momento. Dopo l'ultimo punto della situazione condiviso su queste pagine a proposito di un device come Huawei Mate 10 Pro, secondo quanto riportato pochi giorni fa, occorre tornare sull'argomento se pensiamo al fatto che il produttore ...

Secondo un analista Huawei riotterrà le licenze Google e chiuderà il 2019 con 260 milioni di Smartphone spediti : L'analista Guo Minghao ha dichiarato che Huawei riuscirà entro la fine di luglio a risolvere in parte i problemi con le autorità statunitensi. Ecco tutti i dettagli L'articolo Secondo un analista Huawei riotterrà le licenze Google e chiuderà il 2019 con 260 milioni di smartphone spediti proviene da TuttoAndroid.

4 trucchi per girare un film con lo Smartphone : girare un film con uno smartphone (Getty Images) Si può girare un film con uno smartphone? Solo qualche anno fa questa domanda avrebbe sollevato una risposta ilare. Ma l’evoluzione dei telefoni negli ultimi quattro anni è stata tale che anche l’impensabile è diventato possibile. Dunque la risposta oggi è sì: si può fare. A patto di non avere come riferimento ultimo i blockbuster di Hollywood, le videocamere e le tecnologie in dotazione negli ...

Huawei è leggermente confusa : ecco Harmony - un altro nome del suo OS per Smartphone e PC : Huawei ha presentato presso l'European Union Intellectual Property Office la richiesta di registrazione del marchio "Harmony", un OS per dispositivi mobile e computer L'articolo Huawei è leggermente confusa: ecco Harmony, un altro nome del suo OS per smartphone e PC proviene da TuttoAndroid.

TIM aggiunge Xiaomi Mi 9 nel listino Smartphone e offre LG G8s ThinQ a condizioni vantaggiose : Da lunedì il listino smartphone TIM accoglierà Xiaomi Mi 9 e una promozione per i clienti TIM Party su LG G8s ThinQ L'articolo TIM aggiunge Xiaomi Mi 9 nel listino smartphone e offre LG G8s ThinQ a condizioni vantaggiose proviene da TuttoAndroid.

Wiko - ecco dove nascono gli Smartphone low cost : Marsiglia – Tante le contraddizioni di una città affascinante come Marsiglia. A fianco dei lussuosi yatch ormeggiati nel porto e ai palazzi di Le Corbusier, ci sono quartieri dove si lotta per arrivare a fine mese, il tutto in odore di Côte d’Azur. Proprio qui a pochi passi dal mare, si trova il quartier generale di Wiko, fondata nel 2011 da Laurent Dahan, dal 2017 parte della holding cinese Tinno e al momento presente in 30 paesi, ...

RavPower e Taotronics ci tentano con queste offerte su accessori per Smartphone : RavPower e Taotronics, due brand che sono indiscutibilmente ai vertici per quanto riguarda prestazioni, affidabilità e soddisfazione dell’utente, ci propongono un po’ di accessori in sconto sullo store online più famoso al mondo, ovvero Amazon. leggi di più...