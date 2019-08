L'oroscopo flash di Simon and the Stars (dal 5 all'11 agosto) : di Simon and the StarsARIETEIn un contesto di grande ripresa, con molti pianeti a favore, l’inizio settimana sembra scorrere un po’ al rallenty. Stanchezza e svogliatezza non ti abbandonano, così come alcune piccole preoccupazioni economiche o familiari che ogni tanto ti fanno venire un diavolo per capello. Non mollare la presa con alcuni obiettivi di lavoro, questo è il momento di battere il ferro (finché ...

La scelta di Simona - dal Queen's Hospital a Pozzuoli : «Porterò qui la lezione di Londra» : Una neurochirurga napoletana lascia il Queen's Hospital di Londra e sceglie il Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Sono passati diciotto anni da quando Simona Buonamassa, classe...

Il baby prodigio Xavi Simons passa dal Barcellona al PSG : E’ un centrocampista 16enne considerato da molti un predestinato: Xavi Simons. Così chiamato in onore dello storico calciatore blaugrana, di lui condivide anche il ruolo, ma non più la squadra. Dalle giovanili del Barça è infatti passato al Paris Saint Germain, che ha dato l’annuncio sui social. Xavi Simons è un figlio d’arte, in quanto anche suo padre era calciatore, e pur essendo giovanissimo è già sotto la procura di ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Ruffini : gara di testa. Bridi e Pozzobon fuori dal podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.28: Grangeon, Sullivan e Wunram sembrano prendere un buon vantaggio nel gruppetto di testa su Cunha che però non è ancora staccata definitivamente 4.19: Alla fine del settimo giro, 7.5 km da compiere: Kozubekl sempre in testa, Ruffini è quinto, Occhipinti 13mo 4.16: Ora Sullivan in campo femminile va ad affiancare Grangeon al comando della gara 4.11: Gruppo sempre compatto al km 16.4 per la ...

Simon dal 21 Giugno in radio e nei digital store con il nuovo singolo La reina del Party : ALL MUSIC NEWS Simon dal 21 Giugno in radio e nei digital store con il nuovo singolo La reina del Party Il brano, pubblicato da Saar Records, possiede tutte le caratteristiche per essere un tormentone estivo, grazie alla melodia reggaeton e al ritornello radiofonico e orecchiabile. Questa canzone, dal 21 Giugno in radio e negli store digitali, rappresentata dal video con un Party, tende ad invogliare le persone a ballare uno sfrenato reggaeton ...

Folla ai funerali di Simone - falciato dal suv. Il padre : "Vogliamo giustizia - crediamo nello Stato" : Si tengono oggi a Vittoria i funerali del piccolo Simone D’Antonio, falciato insieme al cuginetto 11enne Alessio da un suv. Il vice premier, LuigiDi Maio, è arrivato a Vittoria per partecipare ai funerali. Il ministro ha reso visita ai genitori di Alessio, Alessandro e Lucy D’Antonio, nella casa della nonna materna. Era accompagnato dal commissario straordinario del comune di Vittoria, Filippo DispenzaIl padre di Alessio, ...

Oggi i funerali di Simone - l’11enne investito dal Suv : a Vittoria anche il Vicepremier Di Maio : Oggi l'ultimo addio all'11enne investito dal suv insieme al cuginetto mentre giocavano davanti alla porta di casa nel centro storico della cittadina in provincia di Ragusa. I funerali di Simone saranno celebrati dal Vescovo di Ragusa alle 16 di Oggi nella Chiesa di San Giovanni Battista.Continua a leggere

Cuginetti travolti dal Suv - eseguita l’autopsia sul corpo di Simone. Domani i funerali : Per i risultati bisognerà attendere comunque qualche giorno; secondo le prime indiscrezioni potrebbe essere stato l’insorgere di una grave infezione a causare il decesso del piccolo, travolto come il cuginetto dal Suv guidato da Rosario Greco. Alle esequie, in programma Domani, ci sarà anche Di Maio.Continua a leggere

Riforma codice della strada - Simone Baldelli (Fi) : “Cittadini penalizzati dalla lobby delle multe” : La Riforma del codice della strada, approvata in commissione Trasporti alla Camera, non piace al deputato di Forza Italia Simone Baldelli. Intervistato da Fanpage.it spiega perché, a suo giudizio, questo provvedimento penalizzi i cittadini e li esponga a maggiori rischi. Baldelli mette sotto accusa la maggioranza M5s-Lega, parlando di "lobby trasversale delle multe".Continua a leggere

Travolti dal Suv - muore anche Simone. Tremila ai funerali di Alessio - il papà : «Lascio Vittoria - ma voglio giustizia» : La bara bianca stracolma di rose aveva appena fatto il suo ingresso in una chiesa gremita a Vittoria (Rg). Erano arrivate oltre Tremila persone per dare l'ultimo saluto in lacrime e rendere...

Cuginetti travolti dal Suv - morto anche Simone : l'annuncio durante i funerali di Alessio : Un doppio choc per la città di Vittoria, una giornata di lacrime e disperazione. Ieri, mentre nel comune del ragusano erano in corso i funerali di Alessio D'Antonio,12 anni, investito e ucciso da Rosario Greco, 37 anni, pregiudicato che era alla guida di un Suv sotto l'effetto di alcol e droga, è arrivata anche la notizia della morte del cuginetto Simone di 11 anni. Giovedì sera sono stati travolti dalla Jeep Renegade di Greco, sopraggiunto a ...

Tennis - Ranking WTA (15 luglio) : Ashleigh Barty resta prima - Simona Halep torna al quarto posto. Camila Giorgi esce dalle prime 60 : Dopo le due settimane di Wimbledon, il nuovo Ranking WTA non fa registrare variazioni nelle prime tre posizioni: leader è sempre Ashleigh Barty, con l’australiana che aumenta il proprio vantaggio nei confronti della giapponese Naomi Osaka, ora di quasi 250 punti. Terzo posto per Karolina Pliskova: la ceca difende il gradino più basso del podio per poco più di 100 punti nei confronti della vincitrice di Wimbledon, la rumena Simona Halep. ...

Bimbi investiti dal Suv - morto anche Simone. L’annuncio durante i funerali di Alessio : la chiesa ammutolisce : anche Simone D’Antonio, il cuginetto di Alessio, è morto. L’annuncio del commissario prefettizio di Vittoria, Filippo Dispenza, mentre in provincia di Ragusa si svolgevano i funerali del bambino di 11 anni. Alla guida del suv che ha falciato i due bambini Rosario Greco, sotto effetto di alcol e cocaina. Simone era stato ricoverato in condizioni gravissime a Messina e gli erano state amputate le gambe. Il 12enne non ce l’ha ...

