Rai | la riforma M5S prevede abolizione di canone e tetto spot Lega scettica

(Di mercoledì 17 luglio 2019)delRai ed eliminazione delpubblicitario. La propostadella Rai presentata dai parlamentari del M5S, Gianluigi Paragone e Maria Laura Paxia, non piace alla. Lo spirito “privatistico” della proposta, a detta degli stessi relatori, lancerebbe definitivamente l’azienda di Stato sul mercato, “dando il via a una vera e propria concorrenza, che oggi non c’è, tra il servizio pubblico, Mediaset, La7 e tutti gli attori privati del mercato radiotelevisivo”. Per Paxia, in particolare, “la Rai dovrà puntare sulla qualità del servizio e non potrà finanziare i maxi stipendi con i soldi pubblici”., come detto, la. Secondo Massimo Capitanio, segretario della commissione di Vigilanza Rai, la proposta si scontra “con il piano industriale dell’ad Rai indicato dal M5S, Fabrizio Salini, che immaginiamo ...

