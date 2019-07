ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Il re del narcotrafficoElè statoper dieci capi di imputazionedello Stato di New. La pena comprende anche una ulteriore condanna a 30 anni. El, 62 anni, era stato riconosciuto colpevole in febbraio per il traffico di tonnellate di cocaina, eroina e marijuana e di vari omicidi come boss del cartello di Sinaloa, una delle più grandi e violente organizzazioni messicane dedite al traffico di droga. Prima della sentenza,aveva preso la parola per dire che a suo avviso gli è stato negato un giusto processo e per lamentarsi delle condizioni carcerarie legate al suo duro isolamento. Il caso, ha aggiunto, è stato “macchiato” dai pregiudizi dei giurati, che secondo il suo avvocato hanno letto impropriamente la copertura dei media venendone condizionati. Parlando attraverso un traduttore, il re dei narcos ha ...

TutteLeNotizie : Joaquin El Chapo Guzman condannato all’ergastolo dalla corte di New York - Noovyis : (Joaquin El Chapo Guzman condannato all’ergastolo dalla corte di New York) Playhitmusic - - Cascavel47 : Joaquin El Chapo Guzman condannato all’ergastolo dalla corte di New York -