Invasione Area 51 | Pentagono ora avverte | ' Se qualcuno si avvicina | difenderemo la base'

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Quasi un milione di persone sta discutendo sui social network, tra il serio e lo scherzoso, della possibilità di invadere in massa l'51 per tentare di vedere Ufo o extraterrestri. Ile l'Aeronautica militare americana hanno però avvertito che un simile atto sarebbe un reato federale,e che lamilitare verrebbe difesa con ogni mezzo, dunque anche con le armi. Quello insomma iniziato come uno scherzo, rischia di prendere pieghe pericolose. L'avvertimento dell'Aeronautica militare Un utente australiano ha organizzato un evento Facebook, chiamato "Storm51", in cui propone di invadere la famosasegreta in massa. Jackson Barnes, questo il nome dell'organizzatore iniziale, quando ha visto che l'evento stava assumendo dimensioni mastodontiche, ha ribadito che il suo era uno scherzo e che non si riterrà responsabile se davvero centinaia o migliaia di persone si ...

