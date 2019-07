quotidianodiragusa

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Ildel Comune di, a nome dell'intera città, per la scomparsa di Andrea

quotidianodirg : Il cordoglio della Commissione straordinaria di Vittoria, per la morte di Camilleri - Pinuccio6512 : Infatti per la morte di Zeffirelli né lui e nemmeno gli altri della stessa risma non hanno speso una parola di cor… - mpakille : Si poteva non apprezzare il lavoro di Camilleri. Si poteva non condividere le sue posizioni. Ma un minuto di cordog… -