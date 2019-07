Conferme | delusioni e sorprese dalle nomination agli Emmy 2019 | più che mai un testa a

optimaitalia

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Lesollevano sempre numerose polemiche in merito all'effettiva capacità della Tv Academy di cogliere il meglio della serialità. Quest'anno, però, tocca ammettere che le candidature stabilite dai 24.000 membri della giuria sono ben più giustificabili che in passato, soprattutto in alcune categorie. La straordinaria annata delle comedy Leper la miglior serie commedia sono molto vicine alle nostre previsioni di giugno e rendono giustizia a un'annata televisiva straordinaria per questo genere di produzioni. Veep e The Marvelous Mrs. Maisel sono state le scelte più logiche e prevedibili e rimangono le contendenti più quotate. Per Barry e Fleabag laè il meritato coronamento di due seconde stagioni straordinarie, insieme allo splendido debutto di Russian Doll. Sorprende invece la scelta di The Good Place e Schitt's Creek. Pur ...

NicolaSRinaldi5 : Ritengo sia una buona notizia. Come sempre, in politica, occorrono conferme, mai entusiasmarsi troppo, le delusioni… - biobellezza : Nuove recensioni tra cosmetici top, conferme e, purtroppo, alcune delusioni! Trovate tutto in questo mio nuovo vide… -