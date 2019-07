Basket femminile | Eurolega 2019-2020 | Schio direttamente qualificata alla fase a gironi

Basket femminile : c’è un’Italia che fa ben sperare. La classe 2002 ha già due Europei in tasca - e molte già sono in Serie A1 : L’Italia del Basket femminile sta scoprendo di avere, potenzialmente, una generazione che può darle un gran numero di soddisfazioni. Si tratta dell’annata 2002, il cui blocco è risultato fondamentale per la vittoria degli Europei Under 18 ieri a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Si tratta, del resto, di un gruppo che ha già avuto la possibilità di godersi il successo continentale Under 16 a Kaunas lo scorso anno e di chiudere con un ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : ITALIA CAMPIONE D’EUROPA! Ungheria battuta 70-62 in finale - Ilaria Panzera MVP del torneo : L’ITALIA completa il proprio dominio agli Europei Under 18: l’estate delle manifestazioni continentali giovanili del Basket femminile si apre con il trionfo delle azzurre nella finale vinta contro l’Ungheria con il punteggio di 70-62. Un successo ampiamente meritato, senza sconfitte e con pochi margini di discussione, ottenuto grazie a un blocco di giocatrici che, oltretutto, è in gran parte del 2002, quindi con un anno di ...

Basket – L’Italia femminile vince gli Europei U18 : Ungheria sconfitta sotto i colpi di Orsili e Natali : L’Italia femminile U18 è Campione d’Europa: le ragazze di coach Riccardi superano l’Ungheria 70-62 grazie ai 19 punti a testa di Orsili e Natali A distanza di pochi giorni dalla delusione della Nazionale maggiore, eliminata dalla Russia da EuroBasket 2019, ci pensano le azzurrine a regalare un grande sorriso ai tifosi della palla a spicchi tricolore. L’Italia U18 è appena diventata infatti Campione d’Europa. Le ragazze di coach Riccardi ...

Basket femminile – Campionato Europeo U18 : l’Italia batte la Russia e vola in finale - le azzurre si impongono 75-49 : Domani a Sarajevo, ore 19.45, le ragazze di coach Roberto Riccardi proveranno a conquistare la Medaglia d’Oro sfidando una tra Francia e Ungheria Strepitose azzurre!!! La Nazionale Under 18 femminile batte la Russia 75-49 e si regala la finalissima del Campionato Europeo di categoria. Domani a Sarajevo, ore 19.45, le ragazze di coach Roberto Riccardi proveranno a conquistare la Medaglia d’Oro sfidando una tra Francia e Ungheria (al momento ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : Ilaria Panzera è stellare - Italia in semifinale - Spagna battuta 76-63 : E’ ancora grande Italia agli Europei di Basket femminile Under 18 in corso di svolgimento a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Le azzurre approdano in semifinale, superando nei quarti con il punteggio di 76-63 la Spagna, e sabato alle 18:30 affronteranno la Russia per cercare di entrare in finale. Per le ragazze di coach Roberto Riccardi da registrare la superba prova di Ilaria Panzera: 20 punti, 9 rimbalzi e 9 assist, con annesso dominio delle ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : l’Italia domina la Bielorussia e ai quarti sfiderà la Spagna : Se l’unica tua apprensione è cercare di sfondare quota cento vuol dire che definirla partita è quasi un eufemismo. L’ItalBasket femminile Under 18 vince 96-57 il suo ottavo di finale contro la Bielorussia e approda ai quarti di finale della rassegna continentale di Sarajevo dove troverà la Spagna. Poco più di un allenamento veloce quello dominato in lungo e in largo dalle ragazze di coach Riccardi che ha potuto dare tanti minuti a ...

Basket femminile - Universiadi 2019 : Stati Uniti sconfitti in finale - la medaglia d’oro è dell’Australia. Bronzo al Portogallo : Si è concluso nella giornata di oggi il torneo di Basket femminile delle Universiadi di Napoli 2019. Tutte le sedici formazioni che hanno preso parte alla competizione sono scese in campo nelle varie finali per stilare la classifica definitiva, ma le due sfide più attese erano senza dubbio quella tra Stati Uniti e Australia per il titolo e quella tra Giappone e Portogallo per la medaglia di Bronzo. Le due grandi protagoniste della manifestazione ...

Basket femminile - Universiadi 2019 : la finale sarà tra Australia e Stati Uniti : L’ultimo atto del torneo di Basket femminile alle Universiadi 2019 di Napoli vedrà protagoniste Australia e Stati Uniti. Le Australiane hanno sconfitto in semifinale il Portogallo per 56-49 al termine di una partita che si è decisa nell’ultimo quarto, chiuso con un parziale di 20-9 in favore delle Aussie. Le americane, invece, hanno superato il Giappone per 89-84. Match ad altissimo punteggio e anche questo che si è deciso negli ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : l’Italia suona la terza - Croazia battuta 80-60 con Natali e Panzera in evidenza : L’Italia continua la propria marcia da imbattuta agli Europei Under 18 femminili in corso di svolgimento a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Nell’arena intitolata a Mirza Delibasic le azzurre di coach Roberto Riccardi superano con un netto 80-60 la Croazia, continuando a mostrare una notevole presenza in difesa e una convincente varietà di soluzioni all’interno del proprio arsenale offensivo. A testimonianza di ciò ci sono i 22 ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : Italia ancora vittoriosa - travolta la Germania campione nel 2018 : Secondo successo per l’Italia agli Europei Under 18 in corso di svolgimento a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Le azzurre allenate da Roberto Riccardi superano con un perentorio 56-38 la Germania, detentrice del titolo di categoria, ma senza la principale protagonista del successo di Udine, Nyara Sabally, che è passata con l’Under 20. L’Italia, oltre a un’eccellente fase difensiva, in attacco trova i 12 punti di Meriem ...

Basket femminile - Europei 2019 : Spagna ancora campione. Demolita la Francia in finale : La Spagna si conferma sul tetto d’Europa. La nazionale iberica ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei di Basket femminile dopo aver sconfitto in finale la Francia per 86-66. Era il remake dell’ultimo atto dell’edizione precedente e ancora una volta hanno trionfato le spagnole, confermandosi assolutamente la squadra migliore del Vecchio Continente. Grande prestazione di Marta Xargay, che ha messo a referto 23 punti ...

Basket femminile - Universiadi 2019 : Giappone-Stati Uniti e Portogallo-Australia in campo domani per conquistare la finale : Si avvia alla conclusione il calendario del torneo di Basket femminile delle Universiadi di Napoli 2019. Nella giornata odierna sono andate in scena le sfide dei quarti di finale e sono rimaste soltanto quattro formazioni in lotta per la medaglia d’oro. Il programma in realtà è stato molto più ricco dal momento che parallelamente si sono svolti anche gli incontri della parte bassa del tabellone, funzionali solamente a definire la ...

Basket femminile - Europei 2019 : storica semifinale della Gran Bretagna - Francia avanti all’overtime. Dominio di Spagna e Serbia : Giornata di quarti di finale alla Stark Arena di Belgrado per gli Europei di Basket femminile. Una sorpresa, una partita vietata ai deboli di cuore e due domini netti: questo il responso di un giovedì serbo che apre le porte a un weekend che si preannuncia spettacolare. Andiamo a vedere quanto accaduto oggi. UNGHERIA-Gran Bretagna 59-62 Continua l’incredibile marcia della Gran Bretagna, sospinta dai 29 punti (ancora) di Temi Fagbenle: per ...

