Manovra,Tria : no tagli a scuola e sanità

"Non ci sarannodi spesa nei settori critici,, istruzione e neppure un intervento sulle spese sociali che devono essere razionalizzate". Così il ministro dell'Economia,, in audizione alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato. "Per la web tax-sottolinea- eravamo in attesa di decisioni Ue, comunque siamo in tempo per farla partire l'anno prossimo". I risparmi da reddito e quota 100, con le domande inferiori alle attese,"saranno superiori al miliardo e mezzo dichiarato alla Commissione Ue".(Di martedì 16 luglio 2019)