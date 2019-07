Fondi Lega-Russia | protesta Pd alla Camera Fiano | “Salvini ha mentito e continua a

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Il Pd alza i toni nei confronti di Matteo Salvini. Oggi, in apertura di seduta, è tornato a chiedere che il ministro e vice premier riferisca in Parlamento sul cosidettogate. “Il ministro Salvini – ha dichiarato il deputato Emanuele– haagli italiani ea scappare dal Parlamento e non basteranno di certo i tre minuti di una risposta al question time per spiegare decenni di rapporti mai chiariti con la”.ha elencato, a nome del Pd, le otto domande alle quali Salvini dovrebbe rispondere, a partire dai rapporti con Gianluca Savoini e perché hasull’invito di Savoinicena offerta dpresidenza del Consiglio e dFarnesina in onore del presidente russo Putin a villa Madama. “Noi non chiediamo un tribunale – ha concluso– chiediamo che nel luogo naturale nel quale ...

graziano_delrio : Sui presunti fondi neri della #Lega in Russia Salvini non scappi dal Parlamento e venga a chiarire le sue responsab… - TgLa7 : Lega, presunti fondi russi. Secondo il procuratore di Milano Francesco Greco non c'è 'assolutamente'la necessità di… - La7tv : #lariachetira @ignaziocorrao (#M5S): 'Non tollero l'ipocrisia del #PD. Anziché chiedere una #commissione sui presun… -