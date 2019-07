Facebook censura Sio Il fumettista | La mia striscia è satira contro chi non

Facebook ha censurato una vignetta di Sio sul razzismo? : Con oltre 690mila fan, la pagina Facebook del disegnatore Sio è una delle più seguite nell’ambito dei fumettisti e illustratori italiani. Di recente sulla stessa pagina c’è stato qualche movimento più acceso del solito, in quanto Sio ha pubblicato diverse vignette che trattavano temi di attualità (come il caso della nave Sea Watch 3), nonostante la pretesa di alcuni suoi commentatori a cui non piaceva l’idea che lui si ...

Led Zeppelin : Facebook revoca la censura sulla copertina di 'Houses of The Holy' : Dopo che Ultimate Classic Rock ha pubblicato un servizio dedicato alla censura su Facebook della copertina del quinto album in studio dei Led Zeppelin, viene reso noto che il social network è intenzionato a rimuovere la stessa nei confronti del disco. Ma resterebbero dubbi: probabilmente la decisione ancora non è operativa, visto che se si prova a postarla continua a essere censurata, almeno secondo quanto riporta Rockol. censura ...

Facebook fa dietrofront e toglie la censura alla copertina di uno storico album dei Led Zeppelin : I sistemi di controllo del social avevano bloccato la fotografia di Houses of the Holy perché violava le politiche della tutela sui minori. L'opera raffigurava dei bambini nudi che scalano il Selciato del Gigante, noto sito naturalistico in Irlanda del Nord

Facebook fa dietrofront : via la censura all'album dei Led Zeppelin : Giorgia Baroncini Alcuni giorni fa i post che contenevano l'immagine dell'album del gruppo britannico erano stati rimossi perché violavano le politiche del social per la tutela dei minori Ora Facebook fa dietrofront. Il social network di Mark Zuckerberg, che aveva messo al bando la copertina di uno dei più celebri album dei Led Zeppelin "House of the Holy", ora torna sui suoi passi. La copertina dell'album pubblicato nel 1973 era ...

Facebook fa dietrofront e toglie la censura alla copertina di uno storico album dei Led Zeppelin : I sistemi di controllo del social avevano bloccato il disegno di House of the Holy perché violava le politiche della tutela sui minori. L'opera raffigurava dei bambini nudi che scalano il Selciato del Gigante, noto sito naturalistico in Irlanda del Nord

Facebook libera dalla censura uno storico album dei Led Zeppelin : I sistemi di controllo del social avevano bloccato il disegno di Hour of the Holy perché violava le politiche della tutela sui minori. L'opera raffigurava dei bambini nudi che scalano il Selciato del Gigante, noto sito naturalistico in Irlanda del Nord

Facebook censura i Led Zeppelin e rimuove la copertina dell’album Houses of the Holy : Facebook censura i Led Zeppelin e la copertina dell'album Houses of the Holy. Il disco è stato rilasciato nell'ormai lontano 1973 e la sua immagine di copertina è sempre stata condivisa liberamente dagli utenti del noto social network. Solo di recente, infatti, Facebook ha deciso di applicare le norme sulle immagini alla copertina di uno degli album che ha fatto la storia della musica internazionale bannando la cover di Houses of the Holy dei ...