Emmy Awards 2019 | le nomination

(Di martedì 16 luglio 2019)Il Trono di Spade batte un nuovo record. La popolare serie tv targata HBO ha ottenuto 32agliAward, i premi che sanciscono l’eccellenza della tv americana. Tra i nominati, anche This is Us, House of Cards, Killing Eve e Veep. Le candidature per la 71esima edizione della manifestazione sono state annunciate nel corso di un evento condotto da Ken Jeong e D’Arcy Carden. Ecco l’elenco completo delle. DRAMA Better Call Saul Bodyguard Il Trono di Spade Killing Eve Ozark Pose Succession This Is Us COMEDY Barry Fleabag La fantastica signora Maisel Russian Doll Schitt’s Creek The Good Place Veep ATTORE PROTAGONISTA IN UN DRAMA Jason Bateman, Ozark Sterling K. Brown, This Is Us Kit Harington, Il Trono di Spade Bob Odenkirk, Better Call Saul Billy Porter, Pose Milo Ventimiglia, This Is Us ATTRICE PROTAGONISTA IN UN DRAMA Emilia ...

