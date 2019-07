Diego da Silva Costa | un colpo che sposterebbe gli equilibri in Brasile

lanotiziasportiva

(Di martedì 16 luglio 2019) Stando a quanto trapelato nelle ultime 24 oreda(per tutti) sarebbe vicino a lasciare la Spagna e l’Atletico Madrid per vestire la maglia del Flamengo.Calciomercato estero, Sudamerica,, Flamengo / Se non dovesse andare in porto la trattativa con un club inglese diventa concreta la possibilità cheprenda in considerazione un suo ritorno in; a Rio in maglia Mengao.Il suo tempo a Madrid sembra giunto al termine dopo che il suo comportamento sopra le righe ha infastidito la società. Negli ultimi tempi è stato messo fuori squadra per motivi disciplinari e il suo rapporto con Simeone non è idilliaco.Il Flamengo, nonostante vanti il miglior attacco del campionato, è alla ricerca di un profilo che possa far rifiatare Gabigol o eventualmente fargli da spalla.ha tutte le qualità per accontentare il club ...

