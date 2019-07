tg24.sky

(Di lunedì 15 luglio 2019)indi 6.4 aIl sisma ha colpito la zona a nord della città che si trova sull'isola New Britain. Non si segnalano danni o feriti

SkyTG24 : Terremoto in Papua Nuova Guinea, scossa di 6.4 a Kandrian - mauriziosgh : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto Mw 6.4 ore 10:21 IT del 15-07-2019, Papua New Guinea [Land] Prof=77Km #INGV_22678231 https://… - zazoomnews : Terremoto magnitudo 6.4 in Papua Nuova Guinea [DATI e MAPPE] - #Terremoto #magnitudo #Papua #Nuova -