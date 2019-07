Spinazzola derubato a Roma – Petrachi | “Si deve svegliare”

forzazzurri

(Di lunedì 15 luglio 2019) L’ultimo arrivato in casaè stato presentato oggi. Nel corso della conferenza ha raccontato di aver subito il furto dello zainetto dall’interno della sua auto. Leonardo– Un benvenuto assolutamente da ricordare per l’ormai ex Juventus. “Siparietto simpatico durante la conferenza stampa di presentazione del neo giallorosso Leonardo, da poco arrivato dalla Juventus. Il giocatore, ad una domanda sulle differenze tra i due club, ha risposto di non averne trovate molte: “Ci sono un bel centro sportivo, una grande dirigenza e un’ottima organizzazione. L’unica cosa è che mi hanno rotto la macchina e rubato lo zaino”. Accanto a lui, il ds, Gianluca, è intervenuto scherzando: “Non può lasciarlo in bella vista sul sedile. Sisvegliare”.” Fonte: ANSA. su ...

