Napoli | senti Milik | “posso segnare più gol! Sarri? Rispetto la sua scelta | Juventus da

Napoli ritiro Dimaro 2019 - la lista dei convocati : presenti 11 azzurrini! : La lista dei convocati per il ritiro di Dimaro La SSC Napoli ha diramato la lista dei convocati per il ritiro di Dimaro 2019. Assenti i giocatori impegnati con le nazionali, presenti 7 Primavera Domani inizia il ritiro della Ssc Napoli in Val di Sole. Ecco la lista dei calciatori azzurri convocati da Carlo Ancelotti. Portieri: Orestis Karnezis, Davide Marfella (classe 99), Nikita Contini (classe 96), Hubert Idasiak (classe ...

Albiol saluta Napoli : “I tifosi mi hanno fatto sentire a casa - porterò tutti nel cuore! Sei anni incredibili! Tornerò per festeggiare lo Scudetto!…” : Intervista di Raul Albiol a Radio Kiss Kiss Napoli. Lo spagnolo Raul Albiol saluta i tifosi azzurri e i suoi ex compagni. Il suo trasferimento al Villareal adesso è ufficiale Raul Albiol è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha detto: “Per me sono stati sei anni bellissimi ed incredibili a Napoli. Mi sono ...

FOTO – Diawara saluta Napoli : “Grazie al popolo napoletano per avermi fatto sentire uno di voi! Tre anni intensi e bellissimi…” : Diawara su Instagram saluta Napoli Amadou Diawara ex Bologna dice addio al Napoli, dopo essere diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L’ex Napoli ci ha tenuto a salutare i suoi ex tifosi tramite un bellissimo messaggio di addio su Instagram: “Tutte le avventure hanno un inizio ed una fine e per me è arrivato il momento dei saluti. Ho trascorso 3 anni intensi e bellissimi fatti di battaglie , gioie e sconfitte. ...

Mercurio (Biblioteca Nazionale) : «La sfida è estendere i sentimenti identitari dal “Napoli” a Napoli» : Francesco Mercurio, nato a Foggia da una famiglia originaria di Angri, ha studiato Filosofia a Salerno e si è specializzato in storia del Mezzogiorno. Dal 2017 è il direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli e quando è arrivato ha subito dichiarato “Sono qui per restare”. I suoi primi obiettivi sono stati dare una “riordinata” alle professionalità interne, stringere un “patto di alleanza” col lettore e, magari, “inseguire qualche sogno”. Ha ...

Napoli - ora sono gli extracomunitari del Vasto a lanciare l?allarme : «Sentiamo la puzza dell?aggressività» : Si è parlato tanto del Vasto e della sua pericolosità. L?insicurezza e l?illegalità avvertite dai cittadini continuano a condizionare la vita del quartiere. Ci sono i...

Napoli - senti Quagliarella : “Ci andrei a piedi” : Mercato Napoli, parla Quagliarella sul suo possibile ritorno Napoli-Quagliarella, è questa la suggestione delle ultime ore. De Laurentiis ha fatto capire di essere disposto a portare Fabio nuovamente all’ombra del Vesuvio e Quagliarella non ha esitato a rispondere. L’attaccante della Sampdoria pare infatti abbia confessato in gran segreto ad alcuni amici della sua voglia di tornare a Napoli, secondo quanto riportato dal ...

Kiss Kiss Napoli – De Magistris : “Sono Sarrista e tifoso - da tale ci sarebbe un risentimento particolare” : Luigi De Magistris, sindaco di Napoli è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del futuro di Maurizio Sarri e il suo possibile approdo alla Juventus : “Sarri alla Juve è una cosa che mi mette in difficoltà. Io sono per ‘Sarrismo e rivoluzione’, mi dispiacerebbe vederlo alla Juventus. Ma è ovvio che ragionando da professionista non avrei nulla da dire, allenare è il suo mestiere. Ma da tifoso ne risentirei, ...