Mondiali Gwangju 2019 | il programma di domani martedì 16 luglio Orari | tv e streaming

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina in fuga su Russia e Ungheria. Italia ottava con l’argento di Minisini-Flamini : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina in fuga su Russia e Ungheria. Italia undicesima : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Gregorio Paltrinieri e il progetto fondo : è il D-Day : Ci siamo, dunque. La sfida senza ritorno è arrivata: Gregorio Paltrinieri è già nella leggenda del Nuoto e dello sport italiano: ha vinto e rivinto praticamente tutto, due titoli Mondiali, uno olimpico, gli Europei e, dopo Budapest 2017 aveva bisogno di nuovi stimoli da trovare in un suo vecchio pallino: le acque libere. Il primo da convincere in questa nuova avventura è stato il tecnico di Paltrinieri, Stefano Morini che finge di ...

Mondiali Gwangju 2019 : il programma di domani (lunedì 15 luglio). Orari - tv e streaming. La guida completa : Lunedì 15 luglio andrà in scena la quarta giornata di gare ai Mondiali 2019 degli sport acquatici, si entra nel vivo a Gwangjiu (Corea del Sud) dove debutterà anche la pallanuoto con il torneo maschile. Si parte nella notte italiana il sincro 3 m femminile e con il nuoto sincronizzato, poi in mattinata Giorgio Minisini e Manila Flamini andranno a caccia della medaglia nel duo misto: i Campioni del Mondo devono difendere il titolo conquistato due ...

DIRETTA Mondiali NUOTO 2019 GWANGJU/ Bruni è bronzo! Streaming video e tv : DIRETTA MONDIALI di NUOTO 2019 GWANGJU Streaming video e tv: proseguono le gare in Corea del Sud, oggi abbiamo soprattutto la 10 Km di fondo femminile.

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina in fuga su Russia e Ungheria. Italia nona : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina al comando davanti alla Russia. Italia nona : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina al comando davanti alla Russia : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Mondiali Gwangju 2019 : il programma di domani (domenica 14 luglio). Orari - tv e streaming. La guida completa : Domenica 14 luglio andrà in scena la terza giornata di gare ai Mondiali 2019 degli sport acquatici, si entra nel vivo a Gwangjiu (Corea del Sud) dove debutterà anche la pallanuoto con il torneo femminile. Si parte nella notte italiana la 10 km femminile di nuoto di fondo, in palio anche i pass per le Olimpiadi 2020 riservati alle prime dieci atlete al traguardo e l’Italia si gioca davvero molto con Arianna Bridi e Rachele Bruni. Si ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : primi ori a Ungheria e Cina : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : primo oro all’Ungheria : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

DIRETTA Mondiali NUOTO 2019 GWANGJU/ Streaming video Rai - Tocci in finale tuffi da 1m : DIRETTA MONDIALI di NUOTO 2019 GWANGJU Streaming video Rai, programma e orari di oggi 12 luglio. Solo qualificazioni di NUOTO sincronizzato e tuffi.

Tuffi - Mondiali 2019 : Giovanni Tocci in finale dal metro - eliminato Lorenzo Marsaglia nella rassegna a Gwangju : E’ iniziata quest’oggi (alle ore 04.00 italiane) l’avventura dell’ItalTuffi nei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud). Nel Nambu University Municipal Aquatics Centre si sono tenute le eliminatorie dal trampolino 1m maschile, qualificanti per la finale (programmata il 14 luglio alle ore 8.30 nostrane). Come da pronostico è la Cina a farla da padrone. Selezione asiatica che va caccia del decimo titolo iridato in questa ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Cerruti e Ferro è il giorno dell’esordio nel Yeomju Gymnasium a Gwangju : Alle ore 04.00 italiane le danze avranno finalmente inizio. E’ proprio il caso di dirlo per il day-1 dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato nel Yeomju Gymnasium a Gwangju (Corea del Sud). Sarà il giorno dei preliminari delle due routine tech del solo e del duo e l’Italia vorrà farsi trovar pronta. La squadra di Patrizia Giallombardo è ambiziosa. Lo dicono i risultati ottenuti nell’ultimo Europeo a Glasgow (Scozia), dove la ...