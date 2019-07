LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | Minisini e Flamini in scena per la medaglia

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini-Minisini in gara per la medaglia. Linda Cerruti sesta nel Solo Libero e vola in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00. Freedom il pezzo su cui si esibiscono i kazaki 9.57: Tra pochi istanti entra in vasca la coppia del Kazakhstan 9.50: In gara Kazakhstan (Issayeva e Makhanetiyarov), Colombia (Cerquera Hatiusca, Sanzhez), Brasile (Souza, Stefphan), Russia (Gurbanberdieva e Maltsev), Italia (Flamini, Minisini), Usa (May, Vega Figueroa), Cina (Shi, Zhang), Giappone (Abe, Adachi) e Spagna (Garcia Garcia, ...

LIVE Italia-Brasile pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : debutto da non sottovalutare per il Settebello : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Programma dei Mondiali di oggi – Programma della sfida tra Italia e Brasile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Brasile, valida per la prima giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto maschile in quel di Gwangju: alla Nambu University Grounds in terra sudcoreana scende in acqua il Settebello che alle ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : attesa per Linda Cerruti nel Solo Libero. Flamini-Minisini si giocano la medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.20: In gara ora la rappresentante di Costarica Valeria Lizano, 21 anni 5.19: Buona prova della francese Eve Planeix che totalizza un punteggio di 86.4667 (Execution 26.0000, Artistic Impressione 34.2667, Difficulty 26.2000) che significa quarto posto provvisorio e finale conquistata 5.14: In vasca ora la francese Eve Planeix, 19 anni 5.12: Per la bulgara Alexandra Atanasova arriva un ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini-Minisini si giocano la medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara – Il medagliere di Gwangju 2019 – Il programma di oggi del Mondiali di Gwangju 2019 Buonanotte e ben ritrovati su OA Sport con la DIRETTA LIVE della quarta giornata di competizioni ai Mondiali di Nuoto sincronizzato di Gwangju 2019; il programma odierno prevede il turno preliminare del solo free femminile che prenderà il via alle 4:00 di questa ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : vittoria sofferta per il Setterosa - Batki-Pellacani non incantano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si inizierà con la 10 km di fondo femminile che assegnerà il secondo titolo delle acque libere e anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, riservato alle migliori dieci classificate. Arianna Bridi e Rachele Bruni cercheranno di centrare sia il target medaglia che quello ...

LIVE Italia-Australia 10-9 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : il Setterosa centra una sofferta vittoria e prenota il primo posto nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 14.29 Il Setterosa soffre nei minuti finali ma porta a casa una vittoria importantissima per il prosieguo del cammino iridato. Con questi due punti il primo posto nel girone, con passaggio diretto ai quarti, è molto più vicino. FINE ULTIMO QUARTO. Italia-Australia ...

LIVE Italia-Australia 9-5 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : il Setterosa vede il successo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6’03” Gol Australia. Gofers ci punisce in superiorità. Italia-Australia 9-7. 6’12” Superiorità numerica per l’Australia, che chiama timeout. 6’54” Gol Australia. Webster spiazza Gorlero su rigore. Italia-Australia 9-6. 7’26” Bella parata di Gorlero sulla prima conclusione australiana. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO. ...

LIVE Italia-Stati Uniti 10-4 pallanuoto - Finale Universiadi 2019 in DIRETTA : gli azzurri devono solo gestire nell’ultimo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA L’ULTIMO quarto! Finito il terzo periodo! Italia-Stati Uniti 10-4. 14” Rosenfeld prova a riaprire la sfida, 10-4. 22” Gli Stati Uniti chiedono il timeout per le ultime battute del periodo. 30” Turner si salva ancora, con l’aiuto della traversa. Tira solo l’Italia! 51” Spreca Campopiano solo davanti al portiere. 2’29” Palo di ...

LIVE Italia-Australia 3-2 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : meglio le oceaniche nel secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1’49” GGGOOOLLLL!!!! Bianconi ancora una volta concretizza la superiorità!!!! Italia-Australia 4-2. 2’49” Il tiro di Bianconi dalla distanza viene facilmente intercettato. 4’38” Gol Australia. Amy Ridge dai 5 metri a 2″ dalla fine del possesso toglie la ragnatela dal sette. Italia-Australia 3-2. 6’06” Gol Australia. Palombella vincente di ...