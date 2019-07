huffingtonpost

(Di lunedì 15 luglio 2019) La prima regola che si impara a Mosca è che “non si partecipa alle cene con persone che non si conoscono e che non si mescolano mai business e politica”. Per questo “a, che era stato invitato anche lui, ho sconsigliato di”. Parla al Corriere della Sera Fabrizio, fondatore di Confindustria Russia e profondo conoscitore dell’ambiente russo, anche lui invitato all’hotel. “Ero cona Mosca il giorno prima dell’incontro alper un evento di Confindustria Russia. Non mi ricordo se me lo ha chiestoo uno dei suoi, ma io gli ho sconsigliato di partecipare. Poi ha fatto le sue scelte. Sapevo che aveva un appuntamento importante, doveva chiudere la campagna elettorale a Trento”.Sulla stampa è stato citato un suo post alla vigilia dell’incontro alin cui ha ...

Corriere : Il manager Candoni: «C’era anche Salvini tra gli invitati all’hotel Metropol. Gli dissi di non andare» - _bufale_ : Il manager Candoni: 'Perché sconsigliai a Salvini di andare al Metropol' - robreg1 : RT @HuffPostItalia: Il manager Candoni: 'Perché sconsigliai a Salvini di andare al Metropol' -