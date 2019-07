Gabriel Garko la foto con Gabriele Rossi fa impazzire i fan

Gabriel Garko presenta la nuova misteriosa fidanzata alla famiglia : Tempo di presentazioni per Gabriel Garko che ha presentato alla sua famiglia la nuova fiamma. Sono tutti curiosi di vedere la nuova fidanzata di Gabriel Garko ma l’attore intende proteggere il loro amore, si sente pronto per il matrimonio, ci sta pensando spesso, magari solo in quel momento la conosceremo tutti . Intanto, l’ha già presentata alla sua famiglia, quindi tutti veri i pettegolezzi che giravano sul suo conto, sul nuovo ...

Gabriel Garko : ‘Sono fidanzato - mi piace pensare al matrimonio’ : Prossimo a compiere 47 anni Gabriel Garko è innamorato e felice, ma vuole tenere lontano dal suo privato occhi indiscreti. Così, intervistato dal settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 5 giugno, l’attore spiega la sua situazione sentimentale e confessa i progetti futuri: “Sono felice e sereno. Sono fidanzato da un po’ di tempo, ed è la prima volta che ne parlo. Non conviviamo, ma ci sono dei bei progetti. In questo ...

Gabriel Garko - nuova fidanzata : "Mi piace pensare al matrimonio - ma voglio proteggere il mio privato" : Terminata la storia con Adua Del Vesco, Gabriel Garko ha confermato al settimanale Chi i pettegolezzi che lo volevano ormai legato sentimentalmente ad un'altra persona. Sebbene l'attore non abbia voluto rivelare al giornale di Alfonso Signorini il nome della donna, tuttavia ha dichiarato di averla già presentata alla propria famiglia. Non pare trattarsi, quindi, di un semplice flirt di inizio estate, ma di una relazione già piuttosto matura e ...

Eva Grimaldi - la verità sul rapporto con Gabriel Garko e le nozze con Imma : Il rapporto con Gabriele Garko e le nozze con Imma Battaglia, Eva Grimaldi si racconta in una lunga intervista radiofonica in cui parla del matrimonio e del legame con il suo celebre ex. I due attori sono stati legati per un lungo periodo: una love story intensa e passionale, che è terminata per volere di Garko. Fra Gabriele ed Eva però è rimasto un grande affetto, tanto che lei l’ha scelto come testimone di nozze. Lo scorso 19 maggio, in ...

Eva Grimaldi - quando l’ex è il testimone di nozze : «Gabriel Garko - ormai come un fratello» : Eva Grimaldi e Imma Battaglia a nozzeEva Grimaldi e Imma Battaglia a nozzeEva Grimaldi e Imma Battaglia a nozzeEva Grimaldi e Imma Battaglia a nozzeEva Grimaldi e Imma Battaglia a nozzeChe Mark Caltagirone e Pamela Prati ci perdonino, ma il matrimonio dell’anno (almeno finora) è andato in scena lo scorso 19 maggio. Eva Grimaldi e Imma Battaglia, 57 e 59 anni, sono andate a nozze, all’aperto, su un prato. Dopo «8 anni, 5 mesi, 180 ...