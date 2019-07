Cadavere di donna trovato in un parco

Verona : Cadavere di una donna trovato nel parco di Bovolone : Verona, 15 lug. (AdnKronos) – Il cadavere di una donna dell’età di circa 60 anni è stato trovato nel pomeriggio nel parco del Menago a Bovolone in provincia di Verona. Quando sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, la donna era già deceduta. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri, che stanno cercando di identificarla e di chiarire le cause della morte.L'articolo Verona: cadavere di una donna trovato nel parco di ...

In Texas una donna ha vissuto per tre anni con il Cadavere della madre a letto : Una donna texana di 47 anni è stata arrestata dopo che il corpo decomposto della madre è stato ritrovato in camera, riporta la BBC. La donna, che abita insieme alla figlia, avrebbe vissuto per quasi tre anni con il cadavere della propria madre, di 71 anni. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l’anziana sarebbe morta nel 2016 a causa di una caduta non fatale che non essendo stata curata, ha portato alla sua ...

Donna uccisa a Carini - si complica la posizione dell’ex marito : trovato acido sul Cadavere : Si complica la posizione di Marco Ricci, l'uomo accusato di avere ucciso l'ex moglie, Anna Scavo, all'interno del negozio di Carini (Palermo) in cui la Donna lavorava. Sul luogo del delitto è stata trovata una siringa con dell'acido all'interno e la sostanza era anche sul volto e all'interno della bocca della vittima. La presenza della sostanza sul corpo della Donna fa pensare infatti che l’indagato abbia tentato di sfregiare la sua ex, che poi ...

Donna trova un Cadavere tra gli scogli mentre fa il bagno a Lido di Fermo : E' di un uomo dell'età apparente di cinquantacinque anni il cadavere trovato questa mattina in mare al largo di Lido San Tommaso, in provincia di Fermo. Erano da poco trascorse le 10,30 quando una bagnante ha avvistato il corpo senza vita incastrato tra gli scogli che si trovano di fronte alla zona sud della spiaggia della località marittima adriatica. La Donna ha lanciato immediatamente l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ...