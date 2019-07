Maltempo | in Abruzzo ' psicosi' grandine | materassi e coperte sulle auto

Blastingnews

(Di domenica 14 luglio 2019) Inè "da". Dopo l'ultima ondata diche ha messo a dura prova la regione, la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo e, gli abitanti, stanno correndo ai ripari per proteggere, come possono, le proprie. In molti, si stanno "arrangiando" cone la pagina Facebook L'abruzzese fuori sede, sta raccogliendo gli scatti più curiosi.Dopo i nubifragi e le violente grandinate dei giorni scorsi, l'sta per affrontare una nuova allerta meteo arancione (scattata ieri sera, sabato 13 luglio, e della durata di 24 ore). E, per evitare un nuovo "effetto gruviera", gli abitanti, stanno aguzzando l'ingegno e stanno cercando di proteggere carrozzeria e vetri delle loro vetture, non solo con teli anti, ma anche con "materiale di fortuna" recuperato dal garage o da vecchi armadi.. Nonostante la ...

DPCgov : ??#allertaARANCIONE oggi, sabato #13luglio, nelle Marche, in Abruzzo e in Puglia. ??#allertaGIALLA domani, domenica… - emergenzavvf : #Maltempo #Marche #Abruzzo, in corso riunione operativa del ministro @matteosalvinimi e sottosegretario… - petergomezblog : Maltempo sulla costa adriatica, la fuga di turisti e bagnanti: spiagge distrutte “Non è rimasto più niente qui” – V… -