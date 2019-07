Back to back Djokovic! Nole si conferma campione a Wimbledon | Federer sconfitto in una

Anche Firenze tra i premiati “PIMBY (Please In My Back Yard) Green 2019” : Sono stati assegnati nel corso dell’evento promosso da FISE ASSOAMBIENTE (l’Associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell’igiene

UFC Sacramento – ‘The Italian Dream’ is Back : Marvin Vettori domina Cezar Ferreira e vince per decisione unanime : Marvin Vettori torna in UFC dopo la ‘pausa forzata’ a causa della torbida vicenda di doping: ‘The Italia Dream’ batte Cezar Ferreira per decisione unanime Lo abbiamo atteso per troppo tempo, ma ci ha ripagato con gli interessi. Marvin Vettori è finalmente tornato a lottare nella gabbia UFC e lo ha fatto raccogliendo un’importante vittoria. Il fighter di Mezzocorona, assente da diversi mesi a causa di una torbida vicenda di doping, chiarita ...

La migliore offerta winBack di Vodafone è tornata - ma solo per gli ex clienti : Vodafone insiste con gli ex clienti e prova a convincerli a tornare proponendo la Vodafone Special Minuti 50GB, a prezzi diversi in base, probabilmente, all'operatore di provenienza. L'articolo La migliore offerta winback di Vodafone è tornata, ma solo per gli ex clienti proviene da TuttoAndroid.

Little Mix : la Pride version del video di “Bounce Back” è semplicemente fantastica : Adoriamo <3 The post Little Mix: la Pride version del video di “Bounce Back” è semplicemente fantastica appeared first on News Mtv Italia.

EaseUs Todo Backup : salvare i dati è facile e gratuito! : Quando si parla di EaseUs c’è ben poco da aggiungere: per tutti noi, soprattutto i più smanettoni, questo marchio è sinonimo di garanzia! La software house è ben nota per le sue applicazioni estremante funzionali, leggi di più...

DS 3 CrossBack - La Première resta disponibile fino ad agosto : La DS ha deciso di prolungare la disponibilità in Italia della versione La Première della DS 3 Crossback. Il successo ottenuto dalla crossover ha convinto i vertici del marchio francese a mantenere aperti gli ordini della serie speciale di lancio fino a fine agosto. L'allestimento top di gamma viene proposto a partire da 38.500 euro con propulsore 1.2 PureTech 130 CV benzina con cambio automatico otto marce: in alternativa è disponibile anche ...

Jennifer Lopez piange nel Backstage - il marito la consola : Quel che succede dietro le quinte solitamente è celato al grande pubblico ma Jennifer Lopez ha voluto scostare le tende per aprire questo mondo ai suoi fan, mostrando loro le sue insicurezze e fragilità prima dello spettacolo. Che Jennifer Lopez sia una delle voci più belle e potenti degli ultimi decenni non è una novità. I suoi concerti sono quasi sempre sold out e il numero di fan è in continua crescita. Ogni evento è uno ...

Star Wars Jedi Fallen Order : la spada laser del protagonista è stata modificata dopo i feedBack degli utenti : Respawn Entertainment ha annunciato di aver modificato il design della spada laser impugnata dal protagonista di Star Wars Jedi: Fallen Order, questo tenendo conto dei feedback degli utenti durante l'E3.Come riporta IGN, il Game director Stig Asmussen ha speso qualche parola sul design della letale arma durante una recente intervista, spiegando che non era intenzione del team modificare il design classico della spada (nel video E3 appare di ...

Creami WeBack è la nuova offerta di PosteMobile che vi ricarica ogni mese per i giga non utilizzati : PosteMobile lancia una nuova promozione che ti ricarica di 1 euro al mese ogni 10 GB di traffico dati non utilizzati. L'articolo Creami WeBack è la nuova offerta di PosteMobile che vi ricarica ogni mese per i giga non utilizzati proviene da TuttoAndroid.

Le splendide foto ufficiali e il video dal Backstage de Il Re Leone con Beyoncé - Donald Glover e il resto del cast : Quando manca ormai davvero poco al debutto nelle sale, Walt Disney ha condiviso le foto ufficiali di presentazione del cast del remake de Il Re Leone con Beyoncé e Donald Glover che prestano le voci rispettivamente a Nala e Simba. Le eleganti foto promozionali mostrano ciascun doppiatore di fronte al proprio personaggio su uno sfondo nero. Beyoncé fissa negli occhi la Leonessa Nala, Glover guarda il protagonista Simba, il trio John ...

Pennette SanDisk - le soluzioni per il Backup di smartphone e tablet in vista dell’estate : Pennette SanDisk, le soluzioni per il backup di smartphone e tablet in vista dell'estatePennette SanDisk, le soluzioni per il backup di smartphone e tablet in vista dell'estatePennette SanDisk, le soluzioni per il backup di smartphone e tablet in vista dell'estatePennette SanDisk, le soluzioni per il backup di smartphone e tablet in vista dell'estatePennette SanDisk, le soluzioni per il backup di smartphone e tablet in vista dell'estatePennette ...

Miley Cyrus ha cantato “Back To Black” di Amy Winehouse con Mark Ronson a Glastonbury : E non solo The post Miley Cyrus ha cantato “Back To Black” di Amy Winehouse con Mark Ronson a Glastonbury appeared first on News Mtv Italia.

VIDEO Jorge Lorenzo - “Back Stronger” : Tornerai più forte - il messaggio della Honda al suo pilota dopo l’infortunio : La Honda sta vicino a Jorge Lorenzo che ieri è caduto malamente durante le prove libere 1 del GP d’Olanda 2019 e che si è fratturato la sesta vertebra. Lo spagnolo dovrà portare un busto per 3-4 settimane e i tempi di recupero sono ancora da definire. La scuderia giapponese ha lanciato un chiaro messaggio al proprio centauro con una bella scritta “Back Stronger” (Tornerai più forte) presente sul cupolino della sua moto numero ...