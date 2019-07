Venezia | scuola agli alunni | “Indicate nel modulo per l’iscrizione se siete rom”

Venezia - si addormenta nello scuolabus - bimba di 3 anni rimane a bordo per due ore da sola : Una bimba di tre anni è rimasta in uno scuolabus per due ore sotto il sole cocente, in un deposito. Si erano dimenticati di lei perché si era addormentata durante il tragitto. L'episodio è avvenuto a Scorzé, in provincia di Venezia. La piccola non ha avuto conseguenze fisiche, ma quando è stata ritrovata era in lacrime.Continua a leggere