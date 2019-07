NCIS 15 | gli episodi in onda domenica 14 luglio su Rai 2

Il Segreto al 12 luglio : Dolores scopre che FraNCISca Montenegro è viva : Secondo le anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 8 luglio a venerdì 12 su Canale 5 ci saranno numerosi colpi di scena. In particolare, Hipolito scoprirà che la pozione che fa ritornare la memoria funziona veramente. Intanto, Julieta e Saul proveranno a scappare dopo che gli uomini dei Molero spareranno alcuni colpi di fucile: ma ci penseranno Prudencio e Mauricio a chiamare la guardia ...

Il Segreto - anticipazioni dall'8 al 12 luglio : Dolores scopre che FraNCISca è viva : Le anticipazioni della nota soap opera Il Segreto riservano diverse curiosità. Nelle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 luglio, Onesimo e Hipolito scopriranno che la 'pozione' che fa tornare la memoria funziona. In seguito Saul e Julieta cercheranno di scappare dopo che Lamberto Molero e i suoi complici faranno esplodere alcuni colpi di fucile. Poi Prudencio e Mauricio chiameranno la guardia civile che calmerà la situazione. ...

Apocalypse Now terza versione. FraNCIS Ford Coppola - maestro tra agli studenti. “Cancellate istruzione e religione per tornare ad essere unici” : “Non sono un maestro. Ho 80 anni, studio e continuo ad imparare”. Francis Ford Coppola si affaccia modesto sul palco del teatro Manzoni di Bologna. Una masterclass di lusso al Cinema Ritrovato 2019. L’attesa è la prima europea della terza versione di Apocalypse Now proiettato sull’enorme schermo all’aperto di Piazza Maggiore. Cravatta verde pisello con margherite, penna nel taschino come un qualunque impiegato, l’autore de Il Padrino, oggi fuori ...

A San FraNCISco vogliono vietare le sigarette elettroniche : San Francisco è la prima grande città degli Stati Uniti a volere mettere al bando le sigarette elettroniche. Il suo consiglio comunale ha approvato una legge in seconda lettura per vietarne la vendita e la sindaca, London Breed, ha annunciato

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Lola - la nuova donna agli ordini di FraNCISca! : Francisca comanda a Lola di avvicinarsi a Prudencio e riferirle tutto sui traffici del giovane, ma la ragazza si innamora dell'Ortega. Come reagirà la Dark Lady?

NCIS 16 non va in onda domenica 23 giugno per lasciare spazio agli Europei Under 21 : quando tornerà? : NCIS 16 non va in onda domenica 23 giugno su Rai2: il consueto appuntamento settimanale col procedural dell'americana CBS salta un turno per lasciare spazio al calcio internazionale. Il 23 giugno, in prima serata, Rai2 trasmette l'incontro della fase a gironi dei campionati Europei 2019 Under 21 tra Austria e Germania, in diretta dallo stadio Friuli di Udine. Lo stesso stadio, domenica prossima, ospiterà la finale di questa 22ª edizione del ...

Il segreto - 24 giugno : incidente ai figli della Castaneda - FraNCISca sospetta di Fernando : Le anticipazioni della puntata di lunedì 24 giugno della soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il segreto' in onda sul piccolo schermo alle ore 16:30 svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Francisca. La matrona vuole avere notizie di Beltran ed Esperanza per capire se possano essere considerati fuori pericolo dopo la drammatica notizia ricevuta da Maria (Loreto Mauleon) relativa all'incidente dell'auto ...

Maturità 2019 - i consigli di Elisa Di FraNCISca sull’esame : “Vivetelo con leggerezza” : Come affrontare la Maturità 2019? Ecco aneddoti e consigli della campionessa olimpica di fioretto Elisa Di Francisca, che ha risposto alle domande più cercate su Google sugli esami di Stato in corso: "Il mio voto? Il minimo indispensabile. Gli esami sono una bella esperienza da vivere con leggerezza e con la consapevolezza che si è fatto il possibile".Continua a leggere

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA. POKER AZZURRO IN SEMIFINALE! Santarelli e Garozzo : derby per la finale di spada! Volpi e Di FraNCISca a medaglia nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50: Volpi affronterà Deriglazova in una semifinale da non perdere! 17.48: E’ SEMIfinaleEEEEEE!!! Alice Volpi completa la rimonta, dopo essere andata in crisi a metà dell’assalto e batte 15-13 la polacca Dlugosz. Che carattere e che freddezza per l’azzurra!!! 17.46: Si va alla sospensione con l’azzurra avanti di una stoccata e ad un punto dalla semifinale: ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : Santarelli e Garozzo agli ottavi nella spada. Volpi - Errigo e Di FraNCISca sfidano Deriglazova nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51: Appuntamento fra meno di un quarto d’ora per gli ottavi 13.47: Questo al momento il tabellone degli ottavi di finale della spada maschile: Vuorinen (Fin)-Mahringer (Aut), Bargues (Esp)-Garozzo (Ita), Giannotte (Lux)-Santarelli (Ita), Persu (Rou)-Andrasfi (Hun)), Freilich (Isr)-Stankevych (Ukr), Borel (Fra)-Nikishin (Ukr), Beran (Cze)-Beskin (Isr), Vervijlen (Ned)-Harper ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : solo Santarelli agli ottavi nella spada. Volpi - Errigo e Di FraNCISca sfidano Deriglazova nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40: Sedicesimi spada maschile: Garozzo-Bardenet 12-7 13.39: Nel frattempio si completa l’en plein delle azzurre del fioretto femminile nei gironi con il quinto successo di Di Francisca. Quattro atlete, 20 vittorie e zero sconfitte 13.38: Sedicesimi spada maschile: Garozzo-Bardenet 10-5 13.36: Sedicesimi spada maschile: Garozzo-Bardenet 8-5 13.34: Sedicesimi spada maschile: ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : tutti gli azzurri avanzano nella spada. Volpi - Errigo e Di FraNCISca sfidano Deriglazova nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 tutti e quattro gli azzurri in gara accedono quindi ai sedicesimi nella spada. 12.43 Vince Garozzo!!! Sconfitto 15-12 l’olandese Tulen. 12.37 Garozzo avanti 9-8 al termine della seconda manche, ancora tutto in bilico. 12.32 Prima manche molto equilibrata, che si chiude in parità sul 3-3. 12.27 Torniamo invece alla spada, perché inizia ora l’assalto di Enrico Garozzo, opposto all’olandese ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 18 giugno - Volpi - Errigo e Di FraNCISca sfidano Deriglazova nel fioretto. Tocca anche agli spadisti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della seconda giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di Scherma. Oggi scendono in pedana spadisti e fiorettiste e l’Italia punta a conquistare altre medaglie dopo l’ottimo esordio di ieri, che ha visto l’eccezionale doppietta nel fioretto maschile con ...

NCIS 16 su Rai2 al giro di boa - mentre la diciassettesima stagione ha una data di debutto negli USA : Continua regolarmente la programmazione di NCIS 16 su Rai2, con un episodio in prima serata ogni domenica alle 21:05. Dal 9 giugno scorso, la serie non è più seguita in palinsesto da FBI, interrotta per la pausa estiva e sostituita dalla prima visione di Elementary 6. Il 16 giugno va in onda, in prima visione assoluta per l'Italia, il dodicesimo episodio di NCIS che rappresenta il giro di boa della stagione in corso, composta in totale da 24 ...