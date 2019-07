L’ultimo concerto dello Start Tour di Ligabue all’Olimpico con una proposta di matrimonio

optimaitalia

(Di sabato 13 luglio 2019) Si chiude con l'ultimodiall'Olimpico, la lunga serie di spettacoli che il rocker di Correggio ha organizzato per il supporto del suo ultimo album, rilasciato l'8 marzo scorso con il singolo Certe Donne Brillano. Quella di Roma è stata quindi l'ultima tappa dellanée nella quale c'è stata anche una romanticadicome spesso accade durante i concerti rock o pop. Lo Stadio Olimpico è quindi diventato lo scenario perfetto per inginocchiarsi e chiedere alla propria amata di iniziare una vita insieme. Al termine del, non sono mancati i ringraziamenti di Luciano, quelli che l'artista ha voluto affidare ai social, dichiarando di essersi sentito particolarmente amato dal pubblico, più di ogni altro, compresi quelli con un maggior successo di pubblico. Lanée è cominciata nel segno della polemica, ...

