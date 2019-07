Fondi Ue | “a Modena è vietato perdere un solo euro dall’Europa” | così il Comune è tra i

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2019) “Non dobbiamoundall’pa“. Il mantra dell’ufficio al terzo piano deldiè inequivocabile. È un ordine che arriva direttamente dall’amministrazione comunale, che da 22 anni ha deciso di mobilitare risorse interne ad hoc per attrarre finanziamentipei e che sta chiudendo la programmazione 2014-2020 col successo più grande di sempre in termini di contributi. La strategia dell’ufficio Politichepee e relazioni internazionali in Piazza Grande ha funzionato e i numeri parlano chiaro: ildal 1996 al 2018 ha portato a casa 36,6 milioni di, di cui 29,7 soltanto dal 2014 al 2019 con la vittoria di 39 bandi su 95. Soldi che includono contributi dastrutturali (su cui c’è la tripartizione delle fonti di finanziamento tra Commissione Ue, governo e regione), fondo di sviluppo e ...

