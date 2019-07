CorSport | Offerte da Cina e Arabia Saudita per Mertens Se non rinnova a gennaio potrebbe

ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2019) Si lavora ancora al rinnovo del contratto di Dries. Il belga è il miglior realizzatore della storia del Napoli nelle coppe europee con 20 gol e in Champions con 10. Con 109 reti è il terzo marcatore di sempre del Napoli in tutte le competizioni. Lo superano solo Maradona, da cui lo separano 6 reti soltanto, e Hamsik, più lontano, che lo supera di 12 reti. L’obiettivo della prossima stagione, scrive il Corriere dello Sport, è quello di raggiungere il primato di Marek. E chissà, anche quello di Attila Sallustro, primo azzurro di sempre per numero di gol in campionato:106 contro gli 84 di. Nonostante sia stato acclamato come “il re di Dimaro” al suo arrivo in ritiro dai tifosi, il contratto discadrà tra un anno, a giugno 2020 e per adesso De Laurentiis non ha ancora provveduto arlo. I suoi avvocati, della Stirr Associates di Bruxelles, stanno ...

