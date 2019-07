Chi è Simona Halep | la nuova regina di Wimbledon che modellò il suo corpo per arrivare in

agi

(Di sabato 13 luglio 2019)ha vintosconfiggendo Serena Williams per 62/62. Una vittoria rapida per una partita senza storia, durata meno di un'ora. Williams mai in partita, fallosa e nervosa, che ha commesso una serie lunga di errori gratuiti. Nulla ha potuto contro un'avversaria determinata e precisa, che ha fatto muovere l'americana per soprenderla spesso in contropiede. Peral vertice,ha sacrificato molto, moltissimo, più di molti altri. Forse è l'unica che ha sacrificato addirittura parte del proprio. Da promettente tennista junior, campionessa del Roland Garros under18, si è infatti sottoposta alla riduzione del seno, davvero ingombrante a 17 anni, che la disturbava nella corsa e nei colpi, soprattutto nel rovescio a due mani. Portava una 34DD. “ Soprattutto mi disturbava per il peso, mi ostacolava nella velocità e non mi faceva sentire a mio agio quando ...

