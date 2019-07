Attacchi social a Mattarella | per i pm di Roma nessuna regia di “troll russi” contro il

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2019) I presunti “troll russi” non hanno nulla a che fare con gliviail capo dello Stato Sergio, veicolati attraverso falsi account Twitter, all’indomani del veto alla nomina di Paolo Savona a ministro dell’Economia. Secondo l’agenzia Agi sono arrivati a questa conclusione i pm di, che avevano aperto un’inchiesta ipotizzando i reati di attentato alla libertà del presidente della Repubblica e di offesa all’onore e al prestigio del Capo dello Stato. Del resto anche l’allora direttore del Dis Alessandro Pansa in un rapporto consegnato al Copasir il 6 agosto 2018 aveva sottolineato come i tweetnon avessero niente a che fare con il Russiagate, come era invece stato ipotizzato da diverse testate E già all’epoca era emerso come gli investigatori avessero collegato la creazione del ...

