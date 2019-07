Vittoria | cuginetti travolti da un' auto pirata | uno muore | l' altro è gravissimo

Vittoria - Suv travolge due cuginetti sulla porta di casa : uno morto - l’altro gravissimo : La tragedia nella serata di giovedì nel centro storico di Vittoria , in provincia di Ragusa. La vettura è piombata sui vicoli che ricavano sull'uscio di casa e li ha travolti in pieno a grande velocità. Per uno di loro niente da fare , in condizioni disperate l'altro ragazzino. L'automobilista si è dato alla fuga ma è stato rintracciato dalla polizia.Continua a leggere

Vittoria - Suv investe 2 cuginetti sull’uscio di casa : uno muore - l’altro è in fin di vita : Travolti da un’auto pirata lanciata a folle velocità. E’ accaduto a due cuginetti di 11 e 12 anni seduti sull’uscio di casa, in via 4 aprile nel centro storico di Vittoria, in provincia di Ragusa. Uno è morto sul colpo e l’altro, ricoverato in gravissime condizioni nell’ospedale di Vittoria, è stato trasferito in elisoccorso a Catania. Le sue condizioni sono disperate. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata ...