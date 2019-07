Tartaruga sulla spiaggia di Meta | probabilmente stava facendo un sopralluogo per

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Un evento insolito, più che raro. Ieri notte unaCarretta caretta è apparsa su un lido didi Sorrento in penisola sorrentina. Unadi solito affollatissima in estate. La Caretta è poi rientrata in acqua. Moltoha effettuato unper nidificare e sarebbe un caso davvero eccezionale. Da stamattina gli esperti dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella e della stazione zoologia A.Dhorn, con il prezioso contributo della Capitaneria di Porto, sono sul sito per verificare l’accaduto. Ci resteranno per giorni monitorando il lido. Non è escluso, infatti, che lapossa tornare già stasera per deporre le uova. In quel caso andranno tutelate e monitorate come accade in altre spiagge campane, soprattutto nel Cilento. “La collaborazione ultradecennale tra Area Marina Protetta di Punta Campanella e la Stazione zoologia ...

