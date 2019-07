Spazio | il lanciatore Vega si ferma a 14 successi consecutivi

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Si èto a quota 14 il record dida parte del vettore dell’Agenzia Spaziale Europea,. Il, di ideazione e realizzazione italiana, ha infatti dovuto abortire il lancio a 2 minuti dal “lift off” nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, finendo nell’Oceano Atlantico una volta partito dalla base ESA di Korou in Guyana francese. Secondo le prime ipotesi, “a circa due minuti dal decollo del– si legge in una nota rilasciata dalla compagnia italiana Avio che realizza il– si è verificata un’anomalia poco dopo l’accensione del secondo stadio (Zefiro 23), che ha portato alla conclusione prematura della missione. Sono in corso analisi dei dati per chiarire le ragioni di quanto accaduto. Nelle prossime ore verrà istituita una commissione di inchiesta indipendente“. Obiettivo del lancio – spiega Global Science ...

ASI_spazio : Il lanciatore ESA di realizzazione italiana è costretto abortire 15° missione per una anomalia dopo l'accensione de… -