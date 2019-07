Saguto | giudice | ' grazie ai giudici che hanno letto le carte | dopo me Torre Artale è

Saguto : giudice - 'io cancellata da memoria di chi diceva che ero un esempio per tutti' : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "I tanti pareri positivi sul mio conto e le cose positive che ho fatto nella mia vita professionale sono stati cancellati dalla memoria di chi ha scritto che ero un magistrato da indicare come esempio per il resto d'Italia. Non credo che molti abbiano avuto questi elog