Retroscena Buffon | rifiutati due top club prima di tornare alla Juventus | troppo forte il

sportfair

(Di venerdì 12 luglio 2019) Secondo la stampa inglese, il portiere italiano avrebbe rifiutato le due squadre di Manchesterdi approdare nuovamenteIl ritorno di Gigiè ormai ufficiale, ma questo pazzesca storia di mercato avrebbe potuto anche non concretizzarsi. Secondo quanto riferisce il Daily Mail infatti, il portiere italiano ha rifiutato ben due proposte importanti, pervenutegli dalle due squadre di Manchester: ovvero City e United. Una scelta di cuore quella dell’ex Paris Saint-Germain, che ha deciso comunque di rientrare nella società in cui è diventato grande, considerando anche che avrebbe avuto il ruolo di dodicesimo anche in Inghilterra, partendo dietro Ederson e De Gea.L'articolodue topdiil richiamo dei bianconeri SPORTFAIR.

InsiderJuventi1 : Retroscena #Buffon: rifiutate le due squadre di #Manchester. ?? - FrancescaXCVI : RT @ilbianconerocom: Retroscena Alisson: disse di no alla Juve per colpa di Buffon [@NicolaBalice] - mattiahiguain98 : RT @ilbianconerocom: Retroscena Alisson: disse di no alla Juve per colpa di Buffon [@NicolaBalice] -