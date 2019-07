Nobu | «Vi spiego io come mangiare il sushi»

gqitalia

(Di venerdì 12 luglio 2019) Sfogliamo l’autobiografia diMatsuhisa (HarperCollins Editore, 237 pagg, 18,50 euro) e troviamo più di una fotografia con Robert De Niro. Scatti nei quali il carisma della star hollywoodiana lascia il posto a quello dello chef giapponese. De Niro posaun “nerd del”, orgoglioso di essere immortalato accanto al suo mito. In realtàe l’attore sono soci in affari e grandi amici. Anche se De Niro ha dovuto attendere almeno quattro anni prima che il maestro delaccettasse di aprire insieme il primo ristorante a New York. Oggi i due sono a capo di un impero. Eè titolare di circa 50 ristoranti in cinque continenti. Numeri sbalorditivi, eppure in ogni locale lo standard qualitativo è altissimo e uguale ovunque. Perché lo chef segue poche ma chiare regole: fare sempre la cosa giusta, amare il proprio mestiere, ...