Maria De Filippi | la conduttrice che le ha detto no per ben due volte

Maria De Filippi fra vacanza e lavoro - mini crociera in Corsica assieme al suo staff : Anche quando è in vacanza, lontana dalla televisione, Maria De Filippi pensa al lavoro. La conduttrice di casa Mediaset infatti ha scelto di fare una mini crociera in barca, lontana da occhi indiscreti, senza dimenticare di portare con sé il suo staff.\\ I numerosi programmi che conduce e spesso produce infatti la costringono a un tour de force, non indifferente e prendersi qualche giorno di ferie non è facile. Problema risolto dato che la ...

Amici di Maria De Filippi - ex ballerino choc : “Io figlio segreto di…” : Amici: Valerio Pino fa una clamorosa confessione sulla sua vita privata Valerio Pino, come tutti sapranno bene, è stato uno dei ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi. Tuttavia in queste ultime ore l’ex ballerino del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi ha fatto molto discutere per un altro motivo. Quale? Nell’intervista rilasciata sull’ultimo numero del magazine Nuovo ha svelato quanto segue: ...

Maria De Filippi in barca tra lavoro e relax : Maria De Filippi si rilassa in Corsica con il suo staff e pensa già alla prossima stagione televisiva. Il settimanale “Chi” l’ha sorpresa in bikini, in splendida forma, mentre si gode giornate serene di sole e mare. La conduttrice ha affittato una grande barca e ha portato con sè i collaboratori più stretti come Rudy Zerbi e Garrison Rochelle. La De Filippi è al lavoro sul nuovo format “Amici Vip” che lancerà in ...

Maria De Filippi in vacanza con i suoi cani - le foto : Mai più senza i propri cani, anche in vacanza. Maria De Filippi ha pubblicato sui social alcune tenere foto al fianco degli amatissimi amici a quattro zampe, per sottolineare come l'includere un animale nella propria famiglia sia un gesto di responsabilità, oltre che di amore e affetto."Noi stiamo bene anche in vacanza", recita la didascalia sulle foto, nel corso di una stagione in cui puntualmente, purtroppo, gli animali, specialmente cani ...

Silvia Toffanin rifiuta di condurre due programmi di Maria De Filippi : Silvia Toffanin dice no a Temptation Island Vip e Amici Vip Silvia Toffanin ha rifiutato le proposte lavorative di Maria De Filippi. Secondo quanto si legge sul settimanale Oggi, alla conduttrice era stata offerta la conduzione di Temptation Island Vip e Amici Vip. Due occasioni importanti, che avrebbero intensificato la carriera della giornalista, ma la […] L'articolo Silvia Toffanin rifiuta di condurre due programmi di Maria De Filippi ...

Trono Over - Gemma Galgani scrive a Maria De Filippi : “Leggendaria” : Gemma Galgani del Trono Over fa una dedica a Maria De Filippi Maria De Filippi, in queste ultime ore, è stata protagonista di una campagna contro l’abbandono dei cani. Difatti sui social è stata pubblicata una foto in cui è stata mostrata la popolare conduttrice di Uomini e Donne Over in vacanza con il suo amico a quattro zampe. E nella didascalia di questa immagine le persone sono state invitate a evitare di fare gesti vigliacchi. Una ...

Maria De Filippi in vacanza lancia un importante messaggio…leggi le sue parole : Maria De Filippi, 57 anni e non sentirli: il fisico è sempre statuario. Le foto in bikini della regina della tv stanno facendo il giro del web. Se qualcuno sta pensando che Queen Mary... L'articolo Maria De Filippi in vacanza lancia un importante messaggio…leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Maria De Filippi in campo contro l'abbandono dei cani in estate (FOTO) : La conduttrice si fa fotografare insieme ai suoi amici a 4 zampe e lancia l'hashtag #noistiamobeneancheinvacanza

Maria De Filippi in vacanza : fisico statuario e importante messaggio : Maria De Filippi in vacanza: fisico statuario e importante messaggio. Le foto fanno il giro del web, i fan si entusiasmano Maria De Filippi, 57 anni e non sentirli: il fisico è sempre statuario. Le foto in bikini della regina della tv stanno facendo il giro del web. Se qualcuno sta pensando che Queen Mary […] L'articolo Maria De Filippi in vacanza: fisico statuario e importante messaggio proviene da Gossip e Tv.

Il rito estivo di Maria De Filippi : vacanze in barca con lo staff - con lei Rudy Zerbi e Garrison : Tradizionali vacanze in barca per Maria De Filippi che sta trascorrendo parte della sua estate al largo della Corsica insieme al suo staff e agli amici fidati. Tra loro compaiono Rudy Zerbi e Garrison Rochelle, ex insegnante d danza ad Amici. Tra qualche giorno la conduttrice raggiungerà il marito Maurizio Costanzo ad Ansedonia.Continua a leggere

Maria De Filippi - il fondamentale messaggio agli italiani : "Vi prego - non fatelo" : Maria De Filippi pubblica sui social una tenera foto insieme al suo cane. Il messaggio è importante: "Con queste foto", dice un comunicato della sua società di produzione Fascino, "la conduttrice Tv sottolinea come l'includere un animale nella propria famiglia sia un gesto di responsabilità, oltre