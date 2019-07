Povero piccolo! Markle Meghan ricoperta di insulti

(Di venerdì 12 luglio 2019) “Ma cosa fai, sei pazza?”. Povera duchessa, è diventata mamma da poco più di due mesi e già surclassata die critiche. Insieme al marito ha deciso di preservare la privacy del bimbo, apparendo pochissimo in pubblico in sua compagnia, ma nelle ultime ore è stata paparazzata al Billingbear Polo Club mentre il coniuge si dava all’attività sportiva. Il pubblico del web, dopo aver visto le immagini della Duchessa, però, è rimasto senza parole e il motivo è molto semplice: secondo gli utenti tiene in braccio Archie nel modo sbagliato. Ma cosa ha fatto di tanto male? Secondo molti utenti, il bimbo non sembrava stare comodo e dava l’idea di poter cadere da un momento all’altro.Come se non bastasse, non aveva né cappellino, né calzini, cosa che avrebbe potenzialmente potuto mettere a rischio la sua salute. Certo,l’ha sempre tenuto all’ombra e gli ha spalmato spesso la crema solare ma tanto è bastato per essere sommersa dalle critiche. Considerando il fatto che è una mamma alle prime armi, però, non la si può biasimare, in fondo ha dimostrato solo di essere una donna assolutamente “normale” che fa tutto quello che può per affrontare al meglio la nuova esperienza della maternità.