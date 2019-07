L’Uomo del giorno – Christian Vieri | il ‘bomber’ per eccellenza | e oggi ‘Bobo’ lancia una

Chi era Vincent Lambert : incidente - com’è morto e storia delL’Uomo : Chi era Vincent Lambert: incidente, com’è morto e storia dell’uomo La storia di Vincent Lambert morto giovedì 11 luglio 2019 in Francia riassume la storia di un uomo che per quasi 11 anni, da settembre 2008, dopo un gravissimo incidente stradale grave è diventato un paziente tetraplegico su cui si sono scontrate diverse posizioni sul fine vita La diatriba si è trasformata in una lunghissima battaglia legale che ha visto da una ...

L’Uomo del giorno – Hugo Sanchez - grande bomber del Real Madrid : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno‘, oggi è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio, in particolar modo è il compleanno di Hugo Sanchez, bomber del passato con la maglia del Real Madrid. Inizia la carriera con la maglia del PUMAS, poi una breve esperienza con il San Diego Sockers. Poi due grandi chiamate, prima quella dell’Atletico Madrid, poi quella ...

Francia - assolto L’Uomo d’affari Tapie. Per il caso dell’arbitrato sulla vendita di Adidas fu condannata Christine Lagarde : Un’assoluzione a sorpresa che spiana la strada di Christine Lagarde verso il vertice della Bce. La giustizia francese ha fatto cadere le accuse nei confronti dell’uomo d’affari Bernard Tapie, ministro ai tempi di Francois Mitterrand, finito alla sbarra per truffa nel controverso arbitrato sulla vendita di Adidas che gli attribuì 403 milioni di euro nel 2018 per chiudere la sua disputa contro la banca Credit Lyonnais prima di ...

L’Uomo del giorno – Ludovic Giuly - una grande carriera rovinata da un sms : e quel gol copertina [VIDEO] : Parliamo oggi di Ludovic Giuly, uno dei calciatori francesi più noti degli ultimi anni. Nato a Lione il 10 luglio del 1976, Giuly compie oggi 43 anni. Iniziata la carriera con il Lione, passò al Monaco nel 1998, diventando l’idolo della tifoseria monegasca. Nel 2004 arriva una chiamata difficile da rifiutare: quella del Barcellona. Tre anni in blaugrana con una Champions League vinta. Una stagione alla Roma con 6 reti in 32 presenze, ...

Fabrizio Colica de Le Coliche fa coming out : ‘Ho incontrato L’Uomo più bello del mondo’ : Fabrizio Colica, metà insieme al fratello Claudio del duo romano di webstar Le Coliche divenuto famoso con le parodie musicali e che ha preso parte a Pechino Express 2018, spegne 28 candeline e sui social ripercorre un anno per lui fondamentale sia dal punto di vista professionale che privato. Oltre alla partecipazione all’adventure game di Rai2, a Mai dire talk, il programma della Gialappa’s Band in onda su Italia 1, e alla serie tv ...

Fabrizio Colica de “Le Coliche” svela su Instagram : “Ho incontrato L’Uomo più bello del mondo” : Fabrizio Colica attore e autore del duo "Le Coliche", famoso sul web e anche in tv grazie alla partecipazione ad alcuni programmi televisivi, come Pechino Express e Mai Dire Talk, ha dichiarato su Instagram di aver trovato l'amore. In un lungo post ha presentato ai suoi fan la persona che ha riempito la sua vita, il cui nome è Giacomo Visconti.Continua a leggere

Ecco chi è L’Uomo del mistero di Adele : Adele al concerto di Celin Dion a Londra Adele al concerto di Celin Dion a Londra Adele al concerto di Celin Dion a Londra Adele al concerto di Celin Dion a Londra Adele al concerto di Celin Dion a Londra Look sportivo, occhiali da sole e un misterioso uomo al suo fianco: così Adele qualche giorno fa era arrivata al Barclaycard Presents British Summer Time, festival musicale in corso in questi giorni ad Hyde Park, e il gossip si era subito ...

L’Uomo del giorno : Gianluca Vialli - tra la lotta al tumore e l’interesse per la Sampdoria : Nuovo appuntamento con la rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno“, che dedica oggi ampio spazio a Gianluca Vialli, il quale compie 55 anni. L’ex attaccante è di recente passato agli onori della cronaca per aver raccontato la sua lotta contro il tumore, situazione che lo ha reso più forte, come da lui stesso affermato. Inoltre, sono attese novità per quanto riguarda il possibile acquisto della Samp, con nuovi ...

L’Uomo che ha molestato Sarah Jessica Parker di Sex and The City è “una grande star del cinema” : Ha voluto parlarne solo oggi, a due anni dall'esplosione del caso Weinstein che ha dato origine al movimento #metoo, ma non vuole rivelarne l'identità. Dell'uomo che ha molestato Sarah Jessica Parker di Sex and The City si sa solo che "una grande star del cinema". L'attrice non ha specificato a quale progetto stesse lavorando quando si è verificato l'episodio. Difficile ed ingiusto azzardare ipotesi facendo nomi di attori passati dal set ...

L’Uomo del giorno – Christian Abbiati - grande protagonista con la maglia del Milan : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno‘, giornata importante per gli appassionati di calcio ed anche per il Milan, è il compleanno dell’ex portiere Christian Abbiati. Inizia la carriera al Monza ma la prima grande esperienza è con il Milan, diventa un grande protagonista proprio in difesa della porta rossonera. Poi altre esperienze al Genoa, Juventus, Torino ed Atletico Madrid ma il cuore lo ...

L’Uomo del giorno - Alberto Aquilani : il “Principino” diventato proprietario di una squadra : Nato a Roma il 7 luglio del 1984, Alberto Aquilani compie oggi 35 anni. Simbolo della Roma, cresciuto nelle giovanili, Aquilani debutta in Serie A a diciotto anni. Passa in prestito alla Triestina nel 2003-2004 e disputa un ottimo campionato di Serie B con gli Alabardati. Tornato alla Roma vi rimane fino al 2009 disputando oltre 100 gare con i giallorossi. Poi Liverpool, Juventus, Fiorentina, Sporting Lisbona, Pescara, Sassuolo e Las ...

L’Uomo del giorno – Zé Roberto - compie 45 anni una vera leggenda del calcio brasiliano : stoccata a Neymar : compie 45 anni Zé Roberto, ex centrocampista di Real Madrid e Bayern Monaco, tra le altre. Lunga carriera in Europa con le maglie di Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Real Madrid e Amburgo. In Sudamerica ha vestito i colori di Portuguesa, Flamengo, Santos, Gremio e Palmeiras, la sua ultima maglia. Per Zé Roberto una stagione anche in Qatar con l’Al Gharafa. E’ stato definito una leggenda dal Palmeiras, club con il quale ha vinto ...

Sbarco delL’Uomo sulla Luna : ZEISS e il Planetario di Torino insieme per il 50° anniversario : Il 20 luglio 2019 si celebrerà in tutto il mondo una ricorrenza unica nel suo genere: il 50° anniversario dello Sbarco dell’uomo sulla Luna, un evento di grande importanza che ha lasciato migliaia di persone incollate davanti al televisore per ore ad assistere a quel “piccolo passo” che ha fatto la storia. Il 20 luglio 1969 l’impossibile è diventato possibile e quel momento è stato immortalato grazie al contributo di ZEISS, azienda leader ...

L’Uomo del giorno – Gianfranco Zola - “The Magic Box” : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Gianfranco Zola, che compie 53 anni. Il suo soprannnome, “The Magic Box“, nasce dalla correttezza, dall’eleganza e dalle prestazioni che riusciva a mostrare in campo. Nato ad Oliena, in provincia di Nuoro, muove i primi passi nelle giovanili del Corrasi prima di esordire in prima squadra nella Nuorese. Si fa conoscere al grande calcio dopo ...