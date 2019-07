Galliate | il consigliere leghista unito civilmente col suo compagno

vanityfair

(Di venerdì 12 luglio 2019) Siede in consiglio comunale a, provincia di Novara, in quota Lega. Ed ècon il suo. Gabriele Bocchino, di professione ballerino, da trent’anni nella danza agonistica, con più finali ai campionati regionali e italiani, ha celebrato l’unione quando ancora non era. L’allora sindaco, ilDavide Ferrari, si era rifiutato di officiare il rito civile e aveva delegato il compito a un funzionario. Solo in seguito, dopo che Davide Ferrari, sindaco per due mandati, ha passato il testimone a Claudiano Di Caprio, un altro legista, Bocchino è sceso in campo in politica. Il nuovo primo cittadino non ha nulla da obiettare riguardo alla scelta di vita del, che per lui è un naturale esercizio dei diritti civili. «La legge permette le unioni civili, ilBocchino è stato scelto perché per bene e corretto, ho fatto di tutto per ...

