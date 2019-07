Forlì, torna dalla vacanza con mal di testa e febbre! E' Dengue, attivata la disinfestazione

(Di venerdì 12 luglio 2019) Un caso diè stato registrato a, dove è stata ricoverata una ragazza,ta da poco da un viaggio all'estero, dopo aver manifestato i tipici sintomi della patologia, come mal di, nausea e febbre alta. Si tratterebbe, stando a quanto riportaToday, di una 14enne. A renderlo noto è stata l'amministrazione comunale, in seguito alla segnalazione del dipartimento di salute pubblica. Attualmente la paziente si trova ricoverata nell'ospedale cittadino ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Tuttavia, il Comune si è immediatamente attivato con protocollo straordinario, come da indicazioni contenute nel "Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi – Anno 2019", che prevedere una disinfestazione in tre fasi: nella zona adiacente all'abitazione della persona contagiata dal virus e in altri luoghi dove quest'ultima ha eventualmente soggiornato.