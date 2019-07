FARMACI | ALLERTA AIFA | ' CONFEZIONI CONTRAFFATTE' I quattro medicinali a rischio

Allerta Aifa su FARMACI forse falsi : 14.09 Sul territorio italiano potrebbero circolare confezioni di 4 farmaci senza bollino identificativo, e quindi di possibile provenienza illecita o false. L'alert dell'Aifa invita a prestare attenzione alle forniture di Neupro, Vimpat, Clexane e Spirivadopo che le autorità inglesi hanno trovato appunto delle scatole non in regola. Neupro si utilizza per il Parkinson, Vimpat per le crisi epilettiche, Clexane è un anticoagulante e Spiriva ...