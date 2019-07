Dal Brasile | il Napoli piomba su Everton! Via all’asta | il Grêmio fissa il prezzo…

Forti piogge in Brasile : città invasa Dall’acqua - evacuate almeno 100 famiglie : In Brasile un centinaio di famiglie residenti a Coronel João Sá (Bahia) sono state evacuate dopo che la città ieri è stata invasa dall’acqua di una diga che si trova a Pedro Alexandre: lo riporta la stampa locale, secondo cui non risultano feriti o dispersi. La Protezione civile di Pedro Alexandre ieri aveva reso noto che la diga era crollata, ma nelle ultime ore il governo dello Stato ha invece precisato che si è trattato di ...

Tutti contro Messi - furia Dal Brasile : “il Barcellona e l’Argentina hanno avuto episodi a favore” : “E’ frustrante che un giocatore come Messi, con la sua qualita’, si lamenti per presunti torti subiti. Il Barcellona e l’Argentina hanno avuto spesso episodi a favore e lui non ha mai parlato di corruzione”. Sono le dichiarazioni del difensore del Brasile Marquinhos che ha attaccato Messi. “Messi ha perso e deve accettarlo, come abbiamo fatto noi brasiliani quando siamo stati eliminati dal Belgio al ...

Dani Alves all’Inter - Dal Brasile sono sicuri : c’è l’offerta : Dani Alves, attualmente svincolato, potrebbe tornare in Serie A. In Brasile sono sicuri: l’Inter gli ha fatto un’offerta, il giocatore ci pensa.“powered by Goal”Dopo Diego Godin, l’Inter sogna un altro colpo grosso a parametro zero. Dal Brasile ne sono sicuri: i nerazzurri vorrebbero riportare in Italia Dani Alves.Secondo quanto riportato da ‘UOL’, l’ex terzino di Juventus, Barcellona e PSG, attualmente ...

Brasile-Argentina - Dani Alves sta Dalla parte di… Messi : “l’arbitro? Era più nervoso di noi che giocavamo” : Il giocatore del Brasile ha puntato il dito contro l’arbitraggio, lamentandosi anche lui come Messi della direzione di gara Non solo Lionel Messi e l’Argentina, anche il Brasile si è lamentato dell’arbitraggio del signor Zambrano, scelto dalla CONMEBOL per dirigere la semifinale di Copa America tra la Seleccion e i verdeoro. AFP/LaPresse Dopo le parole di fuoco della Pulce, anche Dani Alves ha puntato il dito contro il ...

Copa America – Messi dichiara amore all’Argentina - ma sulla sconfitta col Brasile ci va giù pesante : che accuse Dalla ‘Pulce’ : Messi senza peli sulla lingua dopo la sconfitta della sua Argentina in semifinale di Copa America per mano del Brasile: affermazioni durissime L’Argentina di Messi è stata eliminata dal Brasile in semifinale di Copa America. Nonostante la forte delusione per la sconfitta, però, la Pulce sembra non avere intenzione di dire addio alla maglia della sua Nazionale: “se devo continuare ad aiutare in un modo o nell’altro lo ...

VIDEO Brasile-Paraguay 4-3 (d.c.r.) - highlights - gol e sintesi Coppa America : decisivo Gabriel Jesus nella lotteria dei tiri Dal dischetto : E’ il Brasile la prima semifinalista dell’edizione 2019 della Copa America. Una vittoria molto sofferta quella degli uomini di Tite, capaci di imporsi solo ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari ed i supplementari si erano conclusi sullo 0-0. Brasiliani decisamente poco concreti per le tante occasioni sprecate nella ripresa, forti della superiorità numerica, vista l’espulsione di Balbuena. Partita sontuosa del ...

Calcio - Copa America 2019 : Brasile-Paraguay 4-3 (d.c.r.) - Gabriel Jesus decisivo Dal dischetto e verdeoro in semifinale : E’ il Brasile la prima semifinalista dell’edizione 2019 della Copa America. Una vittoria molto sofferta quella degli uomini di Tite, capaci di imporsi solo ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari ed i supplementari si erano conclusi sullo 0-0. Brasiliani decisamente poco concreti per le tante occasioni sprecate nella ripresa, forti della superiorità numerica, vista l’espulsione di Balbuena. Partita sontuosa del ...

Formula 1 - il presidente del Brasile allo scoperto : “c’è il 99% di possibilità che Rio ospiti il Gp Dal 2021” : Jair Bolsonaro ha ammesso la possibilità che il Gp del Brasile possa disputarsi a Rio de Janeiro a partire dal 2021 Il Gran Premio del Brasile potrebbe spostarsi a Rio de Janeiro a partire dal 2021, a rivelarlo è il presidente Jair Bolsonaro ai microfoni di Associated Press. Photo4/LaPresse Il numero uno dello Stato sudamericano ha ammesso come ci sia una chance del 99% che la Formula 1 lasci San Paolo, per trasferirsi a Rio tra due ...

Italia sgambettata Dal Var - le ragazze battute 1-0 : col Brasile non si passa : Il Brasile resta tabù (5 ko e un pari nei 6 precedenti) ma nella storia dell' Italia femminile poche sconfitte sono state più dolci di quella di Valenciennes. Eppure è un 1-0 bugiardo dopo un primo tempo giocato ad armi pari (con gol sfiorato da Bonansea e grande parata di Giuliani) e una ripresa ta

Mondiali femminili – Italia sconfitta Dal Brasile ma prima nel girone - le sensazioni delle azzurre nel post gara : Grande felicità per le giocatrici Italiane nonostante la sconfitta subita contro il Brasile, adesso la testa è già agli ottavi Gioia e felicità, nonostante la sconfitta contro il Brasile nell’ultimo turno del girone C dei Mondiali di calcio femminile. L’Italia si gode il primo posto, concentrandosi già sugli ottavi di finale in programma il 25 giugno a Montpellier. Grande soddisfazione per le azzurre nel post gara, intervistate ...

Italia - Brasile su Rai 1 : il calcio è femmina - dentro e fuori Dal campo : Premetto: non seguo il calcio femminile. Anzi, non seguo il calcio in generale, anche se ho festeggiato due Coppe del Mondo soffrendo nel mezzo una marea di delusioni, dal rigore fallito a Italia '90 al Golden Gol di Francia 2000. E' stato quello il momento in cui ho deciso che mai più avrei investito in tifo, puntando a un generale interesse mediatico per il fenomeno televisivo dei grandi eventi sportivi. Ed è innegabile che questi Mondiali ...

Mondiali 2019 : Italia battuta Dal Brasile - ma prima nel girone : L’Italia perde, ma l’Italia vince. Il Brasile ha battuto le azzurre nella terza partita del girone C per 1 a 0 con gol su rigore realizzato da Marta. La nazionale Italiana però, grazie anche alla vittoria dell’Australia sulla Giamaiaca mantiene il primo posto nel girone a parti punti con le verdeoro e le matildas. Andrà a giocare a Montpellier il suo ottavo di finale con la Nigeria oppure con Cile o Thailandia. LEGGI ...

Mondiali calcio femminile - Italia sconfitta Dal Brasile ma prima nel girone : ora aspetta l’avversaria agli ottavi di finale : L’Italia del calcio femminile perde l’ultima sfida del girone di qualificazione ai Mondiali di Francia, ma si qualifica agli ottavi di finale da prima classificata. Le azzurre sono state sconfitte 1-0 dal Brasile per effetto di un rigore trasformato dalla goleadora Marta, la numero 10 verdeoro, che ha trasformato – col mancino, a incrociare, spiazzando la portiera Italiana Giuliani – un penalty concesso con parecchia ...

Italia-Brasile - Dalle 21.00 La Diretta Le formazioni ufficiali Azzurre a caccia del primato nel girone : Appuntamento alle ore 21 a Valenciennes in uno Stade du Hainaut gremito. La tensione come le attenzioni sono tante. Azzurre e brasiliane condividono lo stesso albergo. Spazi in comune ma orari di...