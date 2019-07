Concorso straordinario e Pas | Bussetti chiede decreto d' urgenza per record di supplenze

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il Ministero dell'Istruzione, in queste ultime settimane, è al lavoro per stabilire quali saranno le disposizioni dei prossimi concorsi scuola. In particolare sono previsti i concorsi ordinari, per Infanzia, Primaria e per la scuola secondaria, unper i docenti con tre anni di servizio e il Pas (percorso abilitante speciale). L'attuale governo sembra puntare proprio su questi ultimi due, affinché venga data una risposta concreta al problema del precariato storico. Difatti i docenti con tre anni di servizio, prestato negli ultimi otto anni, potranno accedere al percorso abilitante così da immettersi in ruolo il prima possibile. La prima tranche di docenti rientrerà nelle 24mila cattedre già disponibili dal prossimo anno scolastico e per accedere a questa prima fase i docenti devono aver svolto il servizio nella scuola statale. Invece coloro che hanno tre anni di ...

PortalEducatori : #educatori (Concorso straordinario infanzia e primaria: commissioni non danno punteggio sostegno) -… - orizzontescuola : Concorso straordinario infanzia e primaria: commissioni non danno punteggio sostegno - PacificoTweet : #scuola Inutile il concorso straordinario per primaria e infanzia, si doveva assumere dalle graduatorie attuali.… -